Давно не было такого хорошего кино. Так чтобы было все уравновешено – и сюжет, и музыка, и спецэффекты. Это современное китайское кино, снятое на самом высоком западном уровне. Как ни хороши были в Крадущемся тигре, прячущемся драконе «летающие драки», по сюжету, смысловой нагрузке он и рядом не стоит с Героем. Весь фильм, по сути, представляет собой диалог героя по имени Безымянный, победившего всех врагов китайского императора, с самим императором. Император пригласил Безымянного, чтобы…
Фильм расслоился: развевающиеся на ветру километры шелка и волос ушли в одну сторону, идея - в другую. Сюжет понравился, история рассказана интересно и захватывающе. А вот особой красоты в однообразных полетах с холодным оружием в руках, под назойливые смычковые, я не нахожу. Т.е. показано так, что вроде должно восхищение вызывать, замедления, зависания, колыхания. Но дух не захватывало и в груди не щемило.
Тони Люн обаял, как всегда, няшка. Эх, отдать жизнь просто, чтобы быть услышанным и понятым...как это грустно.
Не мучает, действительно. Он мучает визуалом.
Идеи хорошие и поданы интересно. Во всяком случае, мне история понравилась. Примерно как если бы Сунь Ятсен пересказал бы Как закалялась сталь.
Цитата (Body, 23/08/2013 - 13:08:57):надо после себя что-нибудь оставить, что-нибудь духовно-материальное
во-во, чтобы не было мучительно больно...
Цитата (Body, 23/08/2013 - 13:08:57):дает очень красивую картинку, с ее помощью можно настраивать параметры (контрастность и цвета) телевизора.
Я примерно так и воспринимала кино, пока смотрела. Но к концу фильма упёртость главгероев в процессе оставления духовно-материального наследия меня обаяла.
Просто к специфике китайской надо приноровиться, наверное. У них там летают почему-то. Это тормозит динамику и сильно отдаёт сказкой.
Я зимой из любопытства посмотрела индийский фильм. "Муха" называется. Так там чуть что, песни поют. В конце фильма мухи танцуют. А чего не сплясать, если хеппи-энд...Тоже философия. А у китайцев по-своему, они не танцуют, а летают. Индусов я очень хорошо понимаю, они чисто эмоциями торгуют. А вот зачем китайцам эта нудная левитация, не пойму.
Россия, 2016, 1 час 26 минут
Прокатчик: КароПрокат
Режиссер: Юрий Васильев
В ролях: Дима Билан, Светлана Иванова, Александр Балуев, Татьяна Лютаева, Юлия Пересильд, Александр Головин, Марат Башаров, Александр Адабашьян, Лилита Озолиня, Александр Васильев
Настоящий китайский фильм!!!!!!!!! Правильно говорят - не верь глазам своим. ❗️
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