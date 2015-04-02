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Давно не было такого хорошего кино. Так чтобы было все уравновешено – и сюжет, и музыка, и спецэффекты. Это современное китайское кино, снятое на самом высоком западном уровне. Как ни хороши были в Крадущемся тигре, прячущемся драконе «летающие драки», по сюжету, смысловой нагрузке он и рядом не стоит с Героем. Весь фильм, по сути, представляет собой диалог героя по имени Безымянный, победившего всех врагов китайского императора, с самим императором. Император пригласил Безымянного, чтобы…