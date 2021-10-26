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Александр Сокуров
Александр Сокуров
Alexander Sokurov
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Александр Сокуров
Alexander Sokurov
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Дата рождения
14 июня 1951
Возраст
71 год
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Режиссер, Сценарист, Актер
Биография Александр Сокуров
Родился 14 июня 1951 года. Подорвиха, Иркутская область, СССР (Россия).
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Фильмография Александр Сокуров
Сказка
фантастика
2022, Россия
0.0
Фауст
драма
2021, Россия
0.0
Отражения
документальный
2016, Россия
0.0
Франкофония
исторический, документальный
2015, Франция / Германия
7.0
Фауст
драма
2011, Россия
6.0
Александра
драма
2007, Россия
6.0
Элегия жизни. Ростропович. Вишневская
документальный
2006, Россия
7.0
Солнце
драма
2005, Россия
6.0
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Фильм Киры Коваленко «Разжимая кулаки» представит Россию в конкурсе «Оскара» 2022
Лента рассказывает о заботливом отце и его детях.
Написать
26 октября 2021 11:35
Фильм Киры Коваленко «Разжимая кулаки» вошел в программу Нью-Йоркского кинофестиваля
Лента ученицы Александра Сокурова уже завоевала награду в Каннах.
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12 августа 2021 16:09
Лавстори во время войны: интервью с режиссером Масаки Иноуэ
10 декабря в прокат вышел новый фильм Масаки Иноуэ «В плену у сакуры» – история любви русского офицера Александра Сорокина и сестры милосердия Юи во время русско-японской войны. Накануне премьеры мы встретились с режиссером и поговорили о съемках в Санкт-Петербурге, правде и вымысле в фильме, а также о культурных различиях Востока и Запада.
Написать
10 декабря 2020 15:12
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