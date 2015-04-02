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Бандитки Бандитки
Киноафиша Фильмы Бандитки Отзывы о фильме «Бандитки»
Bandidas Бандитки 2006 / Франция / Мексика / США
7.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Отзывы о фильме «Бандитки»

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Наша рецензия

Люк Бессон снова в седле. Люк Бессон снова полон сил. Люк Бессон, как всегда, неутомим и нескончаем. Не успел «Перевозчик-2» бензиновым вихрем пронестись по нашим мозгам, взрезая их отдавленные блокбастерами останки не хуже стивен-кинговского/бретт-леонардовского газонокосильщика, не успели головорезы из «13-го района» как следует сдружиться с присланной в их хозяйство атомной бомбой, как уж новый сценарный проект красавчика Люка появился на экранах из бездонного кинематографического чрева.…

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Комментарии Обсудить в чате
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Полинаа 2 апреля 2015, 12:51
не согласна, что девушкам будет неинтересно! Я вчера ходила на этот фильм в рамстор и мне очень понравилось!! Есть очень много смешных моментов. Конечно фильм сделан дешево, но мне кажется,что фильм удался и спецэффекты здесь особо не нужны.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Piter 2 апреля 2015, 12:51
Классный фильм. Не знаю, почему многие говорят "дешево"... Нормально все там!✊ Сюжет отличный. Незамысловатый такой, но здесь это идет только в плюс!!!!✊

5/5
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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