Наша рецензия

Люк Бессон снова в седле. Люк Бессон снова полон сил. Люк Бессон, как всегда, неутомим и нескончаем. Не успел «Перевозчик-2» бензиновым вихрем пронестись по нашим мозгам, взрезая их отдавленные блокбастерами останки не хуже стивен-кинговского/бретт-леонардовского газонокосильщика, не успели головорезы из «13-го района» как следует сдружиться с присланной в их хозяйство атомной бомбой, как уж новый сценарный проект красавчика Люка появился на экранах из бездонного кинематографического чрева.…