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Бандитки
Бандитки, 2006: актеры и роли
Bandidas
Бандитки
2006 / Франция / Мексика / США
7.4
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 5.7
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Бандитки, 2006: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Хоаким Роннинг
Joachim Roenning
Эспен Сандберг
Espen Sandberg
В ролях
Пенелопа Крус
Penelope Cruz
Сальма Хайек
Salma Hayek
Стив Зан
Steve Zahn
Джозеф Ди. Райтман
Денис Арндт
Карл Браун
Carl Braun
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