«Бандитки»: Рецензия Киноафиши

Люк Бессон снова в седле. Люк Бессон снова полон сил. Люк Бессон, как всегда, неутомим и нескончаем. Не успел «Перевозчик-2» бензиновым вихрем пронестись по нашим мозгам, взрезая их отдавленные блокбастерами останки не хуже стивен-кинговского/бретт-леонардовского газонокосильщика, не успели головорезы из «13-го района» как следует сдружиться с присланной в их хозяйство атомной бомбой, как уж новый сценарный проект красавчика Люка появился на экранах из бездонного кинематографического чрева. Теперь фантазия занесла Бессона и его старинного (начиная еще с «Пятого элемента») приятеля Роберта Марка Кеймена в Мексику, где в очередной раз богачи притесняют несчастных бедняков и в очередной раз находятся какие-то защитники обездоленных, заваривающие сыр-борную кашу из скудного режиссерского топора.

«Бандитки» – прямой и явный французский ответ «Легенде Зорро»: если работодатели Бандераса полагали мексиканское счастье исключительно в союзе с США, которые должны были одарить Мексику калифорнийским вариантом демократии и охранить от древнего зла, крадущегося из Европы, то Бессон и Кеймен вполне справедливо утверждают, что сами Соединенные Штаты и есть главный источник всех мексиканских бед. Наиболее колоритный, хотя и слишком картонный, злодей в «Бандитках» – некий мистер Джексон (Дуайт Йокам), представитель нью-йоркского Капитолийского банка. Этот злокозненный легат лелеющего адские замыслы Капитолия отнимает землю у простых мексиканцев, ворует золото у непростых мексиканцев, мечтает наводнить страну железными дорогами, а всех, чья земля находится у него на пути, попросту убивает (с последним связана самая смешная шутка за весь фильм: когда один из бедолаг заявляет, что его земля будет получена только через его же труп, посланец нью-йоркской империи зла стреляет в фермера со словами: «А вот это можно»). Примерно такой же фортель Бессон выкинул на германский счет во второй части «Багровых рек», где безумный немецкий министр по делам культуры и религии пытался возродить в эльзасско-лотарингских катакомбах мистический Третий рейх.

Впрочем, геополитический памфлет авторы «Бандиток» забросили где-то на полдороге, определив все злодейства инфернального мистера Джексона как его личную инициативу и посвятив остальное время комическому трио из Сэлмы Хайек, Пенелопы Крус и Стива Зана (последние двое никак не могут расстаться еще со времен «Сахары»). Хайек непрерывно икает и страдает от корсета, Крус демонстрирует сверхъестественные отношения с собственным конем, а Зан постоянно поскальзывается и попадает под град поцелуев, от которых, к его чести следует признать, то и дело норовит увернуться. Втроем они организуют мексиканское национально-освободительное движение и с характерной для подобных произведений легкостью побеждают грубое, глупое и смехотворное зло.

Режиссеры данного опуса – горячие норвежские парни Йоахим Рённинг и Эспен Сандберг, очередные птенцы гнезда Бессонова, – лихорадочно мечутся в поисках жанра, от латиноамериканского водевиля переходя к эпическому вестерну в стиле Серджо Леоне и тут же бросаясь обратно, в спасительные объятия комедии. Сюжет намеренно инфантилен, отношения между героями подчеркнуто целомудренны, несмотря на невольные легкие лесбийские полунамеки и кое-какую демонстрацию нижнего белья, а такие казусы, как чудесный подъем тяжелораненого старца с одра уже на второй день и крупный план «пистолетного» следа прививки от гриппа на руке американского криминалиста рубежа XIX–ХХ веков говорят о том, что происходящее в кадре меньше всего волновало создателей картины. С другой стороны, с какой стати нас это должно волновать больше?

Vlad Dracula