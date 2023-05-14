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Солярис Солярис
Киноафиша Фильмы Солярис Отзывы о фильме «Солярис»
Solaris Солярис 2002 / США
6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Отзывы о фильме «Солярис»

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Настя Цветкова 14 мая 2023, 11:10
Интереснейший фильм про космическую станцию и восстановление жизни на планете, сюжет очень похож на современную книгу: « Перешагнуть пропасть. Враг за спиной» ( https:/ zelluloza.ru)
14 мая 2023, 11:10 Ответить
Киноафиша.инфо 14 мая 2023, 11:29
в ответ на сообщение Настя Цветкова от 14 мая 2023, 11:10
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо за отзыв!
14 мая 2023, 11:29 Ответить
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