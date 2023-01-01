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Говорящие с ветром
Говорящие с ветром, 2002: актеры и роли
Windtalkers
Говорящие с ветром
2002 / США
7.5
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.1
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Говорящие с ветром, 2002: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Ву
John Woo
В ролях
Николас Кейдж
Nicolas Cage
Адам Бич
Adam Beach
Петер Стормаре
Peter Stormare
Ноа Эммерих
Noah Emmerich
Марк Руффало
Mark Ruffalo
Джейсон Айзэкс Брайан Ван Холт
Мартин Хендерсон
Martin Henderson
Роджер Уилли
Кристиан Слэйтер
Christian Slater
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