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Говорящие с ветром Говорящие с ветром
Киноафиша Фильмы Говорящие с ветром Говорящие с ветром, 2002: актеры и роли
Windtalkers Говорящие с ветром 2002 / США
7.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Говорящие с ветром, 2002: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Ву Джон Ву John Woo
В ролях
Николас Кейдж Николас Кейдж Nicolas Cage Адам Бич Адам Бич Adam Beach Петер Стормаре Петер Стормаре Peter Stormare Ноа Эммерих Ноа Эммерих Noah Emmerich Марк Руффало Марк Руффало Mark Ruffalo Джейсон Айзэкс Брайан Ван Холт Мартин Хендерсон Мартин Хендерсон Martin Henderson Роджер Уилли Кристиан Слэйтер Кристиан Слэйтер Christian Slater
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