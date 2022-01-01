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Бесподобный мистер Фокс
Бесподобный мистер Фокс, 2009: актеры и роли
The Fantastic Mr. Fox
Бесподобный мистер Фокс
2009 / США
Трейлер
7.2
Оцените
20
голосов
Рейтинг IMDb: 7.9
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Бесподобный мистер Фокс, 2009: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Уэс Андерсон
Wes Anderson
В ролях
Джордж Клуни
George Clooney
Кейт Бланшетт
Cate Blanchett
Билл Мюррей
Bill Murray
Анжелика Хьюстон
Anjelica Huston
Джейсон Шварцман
Jason Schwartzman
Мэрил Стрип
Meryl Streep
Оуэн Уилсон
Owen Wilson
Уиллем Дефо
Willem Dafoe
Майкл Гэмбон
Michael Gambon
Эдриан Броуди
Adrien Brody
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