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Бесподобный мистер Фокс Бесподобный мистер Фокс
Киноафиша Фильмы Бесподобный мистер Фокс Бесподобный мистер Фокс, 2009: актеры и роли
The Fantastic Mr. Fox Бесподобный мистер Фокс 2009 / США
7.2 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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Бесподобный мистер Фокс, 2009: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Уэс Андерсон Уэс Андерсон Wes Anderson
В ролях
Джордж Клуни Джордж Клуни George Clooney Кейт Бланшетт Кейт Бланшетт Cate Blanchett Билл Мюррей Билл Мюррей Bill Murray Анжелика Хьюстон Анжелика Хьюстон Anjelica Huston Джейсон Шварцман Джейсон Шварцман Jason Schwartzman Мэрил Стрип Мэрил Стрип Meryl Streep Оуэн Уилсон Оуэн Уилсон Owen Wilson Уиллем Дефо Уиллем Дефо Willem Dafoe Майкл Гэмбон Майкл Гэмбон Michael Gambon Эдриан Броуди Эдриан Броуди Adrien Brody
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