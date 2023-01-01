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Бесподобный мистер Фокс Бесподобный мистер Фокс
Киноафиша Фильмы Бесподобный мистер Фокс Награды и номинации мультфильма Бесподобный мистер Фокс
The Fantastic Mr. Fox Бесподобный мистер Фокс 2009 / США
7.5 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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Награды и номинации мультфильма Бесподобный мистер Фокс

Вся информация о мультфильме
Оскар 2010 Оскар 2010
Лучший анимационный полнометражный фильм
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Золотой глобус 2010 Золотой глобус 2010
Лучший анимационный фильм
Номинант
BAFTA 2010 BAFTA 2010
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Лучший анимационный фильм
Номинант
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