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Бесподобный мистер Фокс
Награды и номинации мультфильма Бесподобный мистер Фокс
The Fantastic Mr. Fox
Бесподобный мистер Фокс
2009 / США
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7.5
Оцените
20
голосов
Рейтинг IMDb: 7.9
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Награды и номинации мультфильма Бесподобный мистер Фокс
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Оскар 2010
Лучший анимационный полнометражный фильм
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Лучшая музыка к фильму
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Золотой глобус 2010
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