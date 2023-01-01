Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мегалодон" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Выбор судьбы Выбор судьбы
Киноафиша Фильмы Выбор судьбы Выбор судьбы, 2006: актеры и роли
Tenacious D in The Pick of Destiny Выбор судьбы 2006 / США / Германия
8.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Выбор судьбы, 2006: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Лайам Линч
В ролях
Джек Блэк Джек Блэк Jack Black Кайл Гэсс Kyle Gass Джейсон Рид Jason Reed Ронни Джеймс Дио Ronnie James Dio Пол Ф. Томпкинс Пол Ф. Томпкинс Paul F. Tompkins Трой Джентиле Troy Gentile Нед Беллами Нед Беллами Ned Bellamy Кирк Уорд Kirk Ward Эми Полер Эми Полер Amy Poehler Фред Армисен Фред Армисен Fred Armisen
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
14+: Продолжение
14+: Продолжение
2023, Россия, мелодрама
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Кунг-фу жеребец
Кунг-фу жеребец
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Мама мафия
Мама мафия
2023, США, комедия
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Подземелья и драконы: Честь среди воров
Подземелья и драконы: Честь среди воров
2023, США, фэнтези
Все страхи Бо
Все страхи Бо
2023, Канада / США, ужасы, драма, комедия
Без фильтров
Без фильтров
2022, США, триллер
Related video
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Kinoafisha.info App