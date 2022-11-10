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Постер фильма Экстаз
6.6
Киноафиша Фильмы Экстаз
6.6

Экстаз

, 1996
Éxtasis
Испания / драма / 18+
Постер фильма Экстаз
6.6

О фильме

Робер, безрассудный 25-летний парень, выдумывает безумный план с другом Максом и своей девушкой Лолой - они ограбят свои семьи и убегут из дома. После того, как Макса арестовывают во время одного из ограблений, Робер выдает себя за него и успешно обманывает давно живущего отдельно состоятельного отца Макса, чтобы тот дал денег на тюремный залог. Но план троицы идет наперекосяк, когда Робер отказывается бросить свою новую роскошную жизнь, подвергая своих друзей риску...

В ролях

Хавьер Бардем
Хавьер Бардем
Rober
Федерико Луппи
Daniel
Сильвия Мунт
Lola
Лейре Беррокаль
Ona
Дэниэл Гузман
Max
Альфонсо Луссон
Tío de Rober
Guillermo Rodríguez
Quino
Хуан Диаз
Hermano de Ona
Carlos Lucas
Hombre
Elia Muñoz
Empleada
Режиссер Мариано Барросо
Сценарист Хоакин Ористрель, Мариано Барросо
Композитор Бинхен Мендисабаль, Kike Suárez Alba
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Испания
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 1996
Премьера в мире 16 февраля 1996
Дата выхода
16 февраля 1996 Бразилия 16
16 февраля 1996 Испания
16 февраля 1996 Румыния 12
Производство Tornasol Films
Другие названия
Éxtasis, Ecstasy, Ekstaza, Extasis, Extázis, Mój czy twój chłopiec?, Екстаз, Экстаз

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 10 голосов
6.5 IMDb
Обновлено 10 ноября 2022

Отзывы о фильме

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