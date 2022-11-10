Робер, безрассудный 25-летний парень, выдумывает безумный план с другом Максом и своей девушкой Лолой - они ограбят свои семьи и убегут из дома. После того, как Макса арестовывают во время одного из ограблений, Робер выдает себя за него и успешно обманывает давно живущего отдельно состоятельного отца Макса, чтобы тот дал денег на тюремный залог. Но план троицы идет наперекосяк, когда Робер отказывается бросить свою новую роскошную жизнь, подвергая своих друзей риску...