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Poster of Mercury Rising
6.5
Kinoafisha Films Mercury Rising
6.5

Mercury Rising

, 1998
Mercury Rising
USA / Action, Drama, Thriller / 18+
Poster of Mercury Rising
6.5

Cast

Bruce Willis
Bruce Willis
Art Jeffries
Alec Baldwin
Alec Baldwin
Nick Kudrow
Chi McBride
Chi McBride
Tommy B. Jordan
Kim Dickens
Kim Dickens
Stacey
Robert Stanton
Robert Stanton
Dean Crandell
Lindsey Ginter
Peter Burrell
Carrie Preston
Carrie Preston
Emily Lang
John Carroll Lynch
John Carroll Lynch
Peter Stormare
Peter Stormare
Shayes
Bodhi Elfman
Leo Pedranski
Miko Hughes
Miko Hughes
Simon Lynch
Director Harold Becker
Writer Ryne Douglas Pearson, Lawrence Konner, Mark Rosenthal
Composer John Barry
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 48 minutes
Production year 1998
Online premiere 1 January 2019
World premiere 1 April 1998
Release date
1 April 1998 Russia 16+
2 July 1998 Argentina
9 April 1998 Australia
29 April 1998 Belgium
26 June 1998 Brazil
30 July 1998 Czechia 12+
24 April 1998 Denmark
24 April 1998 Finland
6 May 1998 France
28 May 1998 Germany
2 October 1998 Great Britain
21 May 1999 Greece
21 May 1998 Hong Kong
30 July 1998 Hungary
24 July 1998 Iceland
20 June 1998 Indonesia
2 October 1998 Ireland
29 May 1998 Israel
30 April 1998 Italy
10 October 1998 Japan
1 April 1998 Kazakhstan
12 August 1998 Kuwait
26 June 1998 Mexico
29 April 1998 Netherlands
2 July 1998 New Zealand
15 May 1998 Norway
17 June 1998 Philippines
14 August 1998 Poland
29 May 1998 Portugal
7 May 1998 Singapore
2 July 1998 Slovakia
1 May 1998 South Korea
22 April 1998 Spain
18 September 1998 Sweden
1 May 1998 Switzerland
27 June 1998 Taiwan
8 May 1998 Thailand
5 June 1998 Turkey
3 April 1998 USA
1 April 1998 Ukraine
MPAA R
Budget $60,000,000
Worldwide Gross $93,107,289
Production Universal Pictures, Imagine Entertainment
Also known as
Mercury Rising, Misión: Seguridad máxima, Alguien sabe demasiado, Das Mercury Puzzle, Mercury, A kód neve: Merkúr, Bí Mật Hiểm Nguy, Code Mercury, Codice Mercury, Código para o Inferno, Kod Mercury, Kod Merkury, Kod: Mercury, Kodenavn Mercury, Kodenavn: Mercury, Kodikos: Mercury, Mercure à la hausse, Mercure se hausse, Mercury Falling, Mercury on hädaohus, Mercury Rising (Al rojo vivo), Merkúr, Merkurijaus kodas, Merkurjev srd, Nome de Código: Mercúrio, Nume de cod: Mercury, Opasna sifra, Salasana Mercury, Salasana: Mercury, Šifra Merkur, Şifre Merkür, Simon, Simon Says, Simple Simon, Κωδικός: Μέρκιουρι, Код Меркурий, Меркурий в опасности, Меркурій в небезпеці, マーキュリー・ライジング, 終極密碼戰, 水银蒸发令, Al rojo vivo, 终极密码战, マーキュリー・ライジング：1998

Film rating

6.5
Rate 12 votes
6.1 IMDb
Listen to the
soundtrack Mercury Rising

Quotes

Nick Kudrow I asked you not to handle the wine, please!
Art Jeffries You know, it's good to see you've got your priorities in order.
[takes a slug from another bottle]
Art Jeffries That's better. You're not worried about murdering a nine year-old boy but you're worried about this fuckin' wine!
[he breaks another bottle and Kudrow winces]
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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