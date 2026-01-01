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Никита Михайловский
Nikita Mikhaylovsky
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Никита Михайловский
Никита Михайловский
Nikita Mikhaylovsky
Дата рождения
8 апреля 1964
Возраст
27 лет
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
21 апреля 1991
Место рождения
Москва, Россия
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Романтический герой
Популярные фильмы
7.7
Вам и не снилось
(1980)
Билеты
7.2
Объяснение в любви
(1977)
6.4
Зонтик для новобрачных
(1986)
Фильмография Никита Михайловский
6.1
Мисс миллионерша
Miss millionersha
комедия, драма
1988, СССР
5.5
Акселератка
Akseleratka
комедия, криминал
1987, СССР
Онлайн
6.4
Зонтик для новобрачных
Zontik dlya novobrachnykh
мелодрама, драма
1986, СССР
7.7
Вам и не снилось
Vam i ne snilos...
драма
1980, СССР
Смотреть трейлер
Билеты
7.2
Объяснение в любви
Obyasneniye v lyubvi
мелодрама
1977, СССР
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Новости о Никита Михайловский
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