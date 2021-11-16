Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Никита Михайловский
Никита Михайловский
О персоне
Фильмография
Новости
Никита Михайловский
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
8 апреля 1964
Возраст
27 лет
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
21 апреля 1991
Биография Никита Михайловский
Развернуть
Фильмография Никита Михайловский
Мисс миллионерша
комедия, драма
1988, СССР
6.0
Зонтик для новобрачных
мелодрама, драма
1986, СССР
6.0
Вам и не снилось
драма
1980, СССР
7.0
Объяснение в любви
мелодрама
1977, СССР
7.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Жизнь как вспышка: 7 актеров с яркой карьерой, погибших до 30 лет
Известно, что на то, чтобы обрести славу и признание, у многих актеров уходит не одно десятилетие. Однако бывает и так, что жизнь подающего надежды актера обрывается в самом начале пути. Мы расскажем вам о семи актерах, не доживших до 30 лет, но успевших навсегда остаться в сердцах зрителей.
Написать
16 ноября 2021 18:00
Все новости
Related video
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Тест: только те, кто вырос в СССР, смогут верно закончить все 10 цитат из советских фильмов
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Сильная энергетика: 3 знака Зодиака стопроцентно защищены от сглаза
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"