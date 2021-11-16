Никита Михайловский

Жизнь как вспышка: 7 актеров с яркой карьерой, погибших до 30 лет

Известно, что на то, чтобы обрести славу и признание, у многих актеров уходит не одно десятилетие. Однако бывает и так, что жизнь подающего надежды актера обрывается в самом начале пути. Мы расскажем вам о семи актерах, не доживших до 30 лет, но успевших навсегда остаться в сердцах зрителей.