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Элитный отряд Элитный отряд
Киноафиша Фильмы Элитный отряд Элитный отряд, 2007: актеры и роли
Tropa de Elite Элитный отряд 2007 / Бразилия
8.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8
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Элитный отряд, 2007: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Жозе Падилья Жозе Падилья José Padilha
В ролях
Вагнер Моура Вагнер Моура Wagner Moura Кайо Джункейра Андре Рамиро Фернанда Машадо Fernanda Machado Мария Рибейро Фернанда де Фрейтас Fernanda de Freitas Марсело Эскорель Marcelo Escorel Эмерсон Гомес Emerson Gomes
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