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Элитный отряд
Элитный отряд, 2007: актеры и роли
Tropa de Elite
Элитный отряд
2007 / Бразилия
8.4
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 8
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Элитный отряд, 2007: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Жозе Падилья
José Padilha
В ролях
Вагнер Моура
Wagner Moura
Кайо Джункейра
Андре Рамиро
Фернанда Машадо
Fernanda Machado
Мария Рибейро
Фернанда де Фрейтас
Fernanda de Freitas
Марсело Эскорель
Marcelo Escorel
Эмерсон Гомес
Emerson Gomes
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