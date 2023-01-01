Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Два, три, демон, приди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Травиата
Киноафиша Фильмы Травиата Фильмы похожие на Травиата
Traviata, La Травиата 1983 / Италия
7.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Фильмы похожие на Травиата

Вся информация о фильме
Манон
Манон
опера 2012, Германия
0.0
Каллас навсегда
Каллас навсегда
драма 2002, Италия / Франция / Испания / Великобритания / Румыния
4.0
Молодой Тосканини
Молодой Тосканини
биография, драма 1988, Италия / Франция
6.0
Жена летчика
Жена летчика
драма 1980, Франция
6.0
Чемпион
Чемпион
драма, спорт 1979, США
6.0
Восхождение
Восхождение
военный, драма, исторический 1976, СССР
8.0
Ночной Портье
Ночной Портье
мелодрама, драма, криминал 1974, Италия / США
6.0
Розовые фламинго
Розовые фламинго
комедия, криминал 1972, США
6.0
Полуночный ковбой
Полуночный ковбой
драма 1969, США
6.0
Ромео и Джульетта
Ромео и Джульетта
мелодрама, драма 1968, Великобритания / Италия
7.0
Как украсть миллион
Как украсть миллион
мелодрама, криминал, комедия 1966, США
7.0
Кто боится Вирджинии Вульф?
Кто боится Вирджинии Вульф?
драма 1966, США
8.0
Кемпинг
Кемпинг
комедия 1957, Италия
6.0
Брат Солнце, сестра Луна
Брат Солнце, сестра Луна
драма 1972, Италия / Великобритания
7.0
Сельская честь
Сельская честь
мюзикл 1982, Германия / Италия
7.0
Симон Бокканегра
Симон Бокканегра
мюзикл, драма 2011, Италия
9.0
Кармен
Кармен
драма, мюзикл 1984, Франция / Италия
7.0
Джейн Эйр
Джейн Эйр
драма, мелодрама 1996, США / Франция / Великобритания / Италия
8.0
Гамлет
Гамлет
драма, мелодрама 1990, США / Франция / Великобритания
7.0
Бесконечная любовь
Бесконечная любовь
драма, мелодрама 1981, США
7.0
Укрощение строптивой
Укрощение строптивой
драма, комедия 1967, Италия / США
6.0
Чай с Муссолини
Чай с Муссолини
драма, комедия, военный 1999, Италия / Великобритания
6.0
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Корабль призраков
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Related video
Лида из «Операции "Ы"» без грима другой человек: точно разочаруетесь
Во второй половине 2023 года этот знак Зодиака ждет карьерный взлет: все будут завидовать
«Вот и все»: Аверин выступил с заявлением после свадебного фото
Тест: насколько Фортуна вас любит?
Родственникам не достанется: бездетная Васильева при жизни решила судьбу наследства
Аномалия – не иначе: честное фото ног Бузовой вызвало оторопь у людей
Какие имена запрещено давать детям: девочки вырастут ханжами, мальчики — «тюфяками»
Звезду «Идиота» называли одной из самых красивых актрис СССР: ахнете, как выглядела перед смертью
Женщина-вампир покрыла все тело тату и нарастила рога: такого вы еще не видели
В СССР на эти курорты мечтали попасть все: сейчас туда никто не ездит
Давно об этом думал: Макарский сделал заявление об уходе в монастырь
Годится во внучки: Лепс влюбился как мальчишка, и его выбор изумляет
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше