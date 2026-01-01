Тео и Валерия собираются пожениться. Мать девушки не разрешает молодым людям вдвоем отправиться в путешествие на мотоцикле. Тео вынужден мириться с тем, что их будет сопровождать брат Валерии — не самый приятный пассажир, поминутно подающий голос из коляски. Но, несмотря на все казусы, которые произойдут с компанией в дороге, поездка все равно окажется удачной, венцом чего станет милейший комедийный хэппи-энд.
СтранаИталия
Продолжительность1 час 34 минуты
Год выпуска1957
Премьера в мире23 мая 1958
Дата выхода
23 мая 1958
Италия
ПроизводствоCEI Incom, Carlo Ponti Cinematografica
Другие названия
Camping, Kemping, Week-end de Amor, Weekend de Amor