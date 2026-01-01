Оповещения от Киноафиши
Кемпинг

Camping 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Тео и Валерия собираются пожениться. Мать девушки не разрешает молодым людям вдвоем отправиться в путешествие на мотоцикле. Тео вынужден мириться с тем, что их будет сопровождать брат Валерии — не самый приятный пассажир, поминутно подающий голос из коляски. Но, несмотря на все казусы, которые произойдут с компанией в дороге, поездка все равно окажется удачной, венцом чего станет милейший комедийный хэппи-энд.
Страна Италия
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 1957
Премьера в мире 23 мая 1958
Дата выхода
23 мая 1958 Италия
Производство CEI Incom, Carlo Ponti Cinematografica
Другие названия
Camping, Kemping, Week-end de Amor, Weekend de Amor
Режиссер
Франко Дзеффирелли
Франко Дзеффирелли
В ролях
Мариза Аллазио
Ламберто Антинори
Пина Чеи
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.0
Оцените 11 голосов
5.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
