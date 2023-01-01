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Травиата
Травиата, 1983: актеры и роли
Traviata, La
Травиата
1983 / Италия
7.5
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.7
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Травиата, 1983: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Франко Дзеффирелли
Franco Zeffirelli
В ролях
Пласидо Доминго
Plácido Domingo
Тереза Стратас
Teresa Stratas
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