Сельская честь, 1982

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о выходе в прокат 7.4 Оцените 15 голосов Рейтинг IMDb: 7.8 Продолжительность 1 час 10 минут Год выпуска 1982 Премьера в мире 15 июня 1982 Режиссер Франко Дзеффирелли В ролях Елена Образцова Пласидо Доминго Ренато Брузон Все актеры и съемочная группа 1 постер

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