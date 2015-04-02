Наша рецензия

В то время как призрак коммунизма устал бродить по Европе и окрестностям и улегся наконец отдохнуть где-то между Магаданом и Соловками, призрак доктора Франкенштейна по-прежнему свеж и полон сил. Что, в общем-то, не удивительно: если, скажем, пламенный большевик Николай Бухарин предлагал выводить новую породу людей путем расстрелов (то есть используя определенную воспитательную технологию), то персонаж Мэри Шелли создавал своего нового человека совсем уж по-простому – пришивая головы и…