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The X-Files: I Want to Believe Секретные материалы: Хочу верить 2008 / США / Канада
6.3 Оцените
57 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Отзывы о фильме «Секретные материалы: Хочу верить»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

В то время как призрак коммунизма устал бродить по Европе и окрестностям и улегся наконец отдохнуть где-то между Магаданом и Соловками, призрак доктора Франкенштейна по-прежнему свеж и полон сил. Что, в общем-то, не удивительно: если, скажем, пламенный большевик Николай Бухарин предлагал выводить новую породу людей путем расстрелов (то есть используя определенную воспитательную технологию), то персонаж Мэри Шелли создавал своего нового человека совсем уж по-простому – пришивая головы и…

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Badgio 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Auron, 10/07/2008 - 21:18:22):Каждый из нас хоть одну серию "Хэ Файлов" да посмотрел.

А вот и далеко не каждый...✊ Это чё, типа крутая тема!?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оля Куликова 2 апреля 2015, 12:51
Отзывы об этом фильме гораздо интереснее и оригинальнее,

чем САМ ФИЛЬМ!!!✊ ✊

что тут ОПИСЫВАТЬ...✊

помойму никто не замарачивался ни сценарист..ни режиссер...

МУТЬ НЕ СУСВЕТНАЯ!!!!

✊ ✊ БОльШЕ ВСЕГО ПОРАЗИЛО ЗАЧЕМ НА протяжении всего фильма заставлять переживать зрителя...о судьбе больного мальчика..????.....если в конце концов...когда все ждут,как пройдет операция...КРУТО ВСЕХ ОБЛОМАТЬ✌️ ....не показав ПОМОГЛА ЭТА ОПЕРАЦИЯ ЕМУ ВЫЖИТЬ ИЛИ НЕТ...СПРАШИВАЕТСЯ ЗАЧЕМ??!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Сергей РС 2 апреля 2015, 12:51
✊ ✊ ✊

✊ Согласен...МУТЬ !!!!!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
СЕРЖ-КК 2 апреля 2015, 12:51
МУТЬ НЕ СУСВЕТНАЯ!!!!✊ ✊ ✊ очень скучно,затянуто!!!!!!!

НА протяжении всего фильма заставлять переживать зрителя...о судьбе больного мальчика..????.....если в конце концов...когда все ждут,как пройдет операция...КРУТО ВСЕХ ОБЛОМАТЬ ....не показав ПОМОГЛА ЭТА ОПЕРАЦИЯ ЕМУ ВЫЖИТЬ ИЛИ НЕТ...СПРАШИВАЕТСЯ ЗАЧЕМ??!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Sulic 2 апреля 2015, 12:51
Редкостное како.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Николя 2 апреля 2015, 12:51
ТИХИЙ УЖАС!!!!! это ооочень мягко сказано!!!!

Самый отстойный и бессмысленный фильм за последнее ДЕСЯТИЛЕТИЕ!!!!!✊ ✊ ✊

Не советую никому терять свое драгоценное время на такую муть....✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
extraa 2 апреля 2015, 12:51
Никакого стыда за x-files мы с компанией не испытали при просмотре фильма.

Мне лично фильм очень понравился, Скали как всегда очень красивая.

Если не нравятся фильма подобных жанров - зачем тогда вообще идти?

Ставлю 10😂
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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