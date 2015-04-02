В то время как призрак коммунизма устал бродить по Европе и окрестностям и улегся наконец отдохнуть где-то между Магаданом и Соловками, призрак доктора Франкенштейна по-прежнему свеж и полон сил. Что, в общем-то, не удивительно: если, скажем, пламенный большевик Николай Бухарин предлагал выводить новую породу людей путем расстрелов (то есть используя определенную воспитательную технологию), то персонаж Мэри Шелли создавал своего нового человека совсем уж по-простому – пришивая головы и…
А вот и далеко не каждый...✊ Это чё, типа крутая тема!?
чем САМ ФИЛЬМ!!!✊ ✊
что тут ОПИСЫВАТЬ...✊
помойму никто не замарачивался ни сценарист..ни режиссер...
МУТЬ НЕ СУСВЕТНАЯ!!!!
✊ ✊ БОльШЕ ВСЕГО ПОРАЗИЛО ЗАЧЕМ НА протяжении всего фильма заставлять переживать зрителя...о судьбе больного мальчика..????.....если в конце концов...когда все ждут,как пройдет операция...КРУТО ВСЕХ ОБЛОМАТЬ✌️ ....не показав ПОМОГЛА ЭТА ОПЕРАЦИЯ ЕМУ ВЫЖИТЬ ИЛИ НЕТ...СПРАШИВАЕТСЯ ЗАЧЕМ??!!!
✊ Согласен...МУТЬ !!!!!!!
НА протяжении всего фильма заставлять переживать зрителя...о судьбе больного мальчика..????.....если в конце концов...когда все ждут,как пройдет операция...КРУТО ВСЕХ ОБЛОМАТЬ ....не показав ПОМОГЛА ЭТА ОПЕРАЦИЯ ЕМУ ВЫЖИТЬ ИЛИ НЕТ...СПРАШИВАЕТСЯ ЗАЧЕМ??!!!
Самый отстойный и бессмысленный фильм за последнее ДЕСЯТИЛЕТИЕ!!!!!✊ ✊ ✊
Не советую никому терять свое драгоценное время на такую муть....✊
Мне лично фильм очень понравился, Скали как всегда очень красивая.
Если не нравятся фильма подобных жанров - зачем тогда вообще идти?
Ставлю 10😂
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