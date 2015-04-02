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Домино
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Domino Домино 2005 / Франция / США
7.1 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Отзывы о фильме «Домино»

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Коли из классической триады предпочтений предкризисного самца среднего возраста – «кино, вино и домино» – выкинуть вино, а точнее, вину, выступающую моральным эскортом по отношению к любым слишком человеческим предпочтениям, получится как раз искомое кино про Домино. Этот, если неуловимо модифицировать название знаменитого фильма Стэнли Крамера, «принцип Домино» – всего лишь примитивная экшн-игрушка со смехотворными драматическими потугами по ходу пьесы и неожиданными и неуместными розовыми…

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The Who 2 апреля 2015, 12:51
А меня проперла шутка: "Я заплатил за этот фильм 12,5$ и теперь не узнаю, чем там закончилось". Да и вообще, на Микки Рурка приятно было посмотреть. А все остальное - шит и отстой!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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