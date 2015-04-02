«Деньги на двоих», как и «Револьвер», – это фильм об Игре; правда, в отличие от «Револьвера» сам он не фильм-игра, не фильм-ловушка и не фильм-преступление. Это история о… История об азарте, которая на самом деле даже и не об азарте, а о том, что за ним, прежде и глубже его: о желании неудачника почувствовать на мгновение (а еще лучше – в непрекращающейся череде рождающих и все интенсивнее перекрывающих друг друга сладких мгновений) истинный вкус (к) жизни. Режиссер Д. Дж. Карузо, отметившийся…
и не слушать сопляков и глупых барышень,как говорится нет ума в 20-ть и не будет.
Первая половина фильма сделана на удивление здорово: интересно наблюдать, как Уолтер закидывает сети, а Ленг уворачивается - при однозначной взаимной симпатии этих двоих.
Затем перед Ленгом встает выбор: получить огромную сумму и навсегда превратиться в Джона Энтони (любителя сигар и дорогих авто) или остаться Брендором Ленгом (любителем спорта и здорового образа жизни)… Подсознательно Ленг выбирает второе.
Начинается вторая половина фильма, в течение которой сделанный выбор проходит путь от сердца до мозгов Ленга. Учитывая, что любой финал был бы предсказуем, - невыносимо долгая вторая половина.
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