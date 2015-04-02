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Деньги на двоих Деньги на двоих
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Two for the Money Деньги на двоих 2005 / США
7.0 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Отзывы о фильме «Деньги на двоих»

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Наша рецензия

«Деньги на двоих», как и «Револьвер», – это фильм об Игре; правда, в отличие от «Револьвера» сам он не фильм-игра, не фильм-ловушка и не фильм-преступление. Это история о… История об азарте, которая на самом деле даже и не об азарте, а о том, что за ним, прежде и глубже его: о желании неудачника почувствовать на мгновение (а еще лучше – в непрекращающейся череде рождающих и все интенсивнее перекрывающих друг друга сладких мгновений) истинный вкус (к) жизни. Режиссер Д. Дж. Карузо, отметившийся…

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Маша12 2 апреля 2015, 12:51
Я ходила на эти Деньги на двоих и ушла с сеанса. Это невозможно смотреть! Просто невозможно. Смысл в том, что один дяденька немножко обижается на второго дяденьку. Фильм наполненн какими непонятными деталями, в которых вообще нет смысла. Бред полнейший. Люди в зале пытались смеяться - еще бы! по 200 рублей за билет. Я не смогла, ушла с половины фильма. Мой совет НЕ ходить.✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Негритенок 2 апреля 2015, 12:51
Страшный фильм. Детям не смотреть.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
тони монтано 2 апреля 2015, 12:51
Всем,кто любит хороших парней, лицо со шрамом, дони браско,перекресток миллера и etc-смотреть обязательно!!!!

и не слушать сопляков и глупых барышень,как говорится нет ума в 20-ть и не будет.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Тоник 2 апреля 2015, 12:51
Когда не хочешь разъезжаться после отлично проведенного вместе дня и ищешь способ продлить общение, пойдешь и на не особо вдохновляющий фильм…



Первая половина фильма сделана на удивление здорово: интересно наблюдать, как Уолтер закидывает сети, а Ленг уворачивается - при однозначной взаимной симпатии этих двоих.



Затем перед Ленгом встает выбор: получить огромную сумму и навсегда превратиться в Джона Энтони (любителя сигар и дорогих авто) или остаться Брендором Ленгом (любителем спорта и здорового образа жизни)… Подсознательно Ленг выбирает второе.



Начинается вторая половина фильма, в течение которой сделанный выбор проходит путь от сердца до мозгов Ленга. Учитывая, что любой финал был бы предсказуем, - невыносимо долгая вторая половина.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Маша12 2 апреля 2015, 12:51
Согласно с автором, который считает, что о таких, с позволения сказать фильмах, даже лень препираться. По остроте конфликта фильм не уступает Рабыне Изауре. Бред полнейший. Хорошие актеры в дешевой тупой антрепризе.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Mute 2 апреля 2015, 12:51
Очень понравился фильм! Давно не получала такого удовольствия. Прекрасная актерская игра, не банальный сюжет. Очень не глупый фильм.✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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