Гарри Хебер спасает летний лагерь от негодяя Джеффри, который мечтает его захватить с целью создать там роскошный курорт, конечно же выгнать оттуда детей, заселить богатеньких отдыхающих и заработать на этом кучу денег.
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