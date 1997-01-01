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Постер фильма Семейный план
5.3
Киноафиша Фильмы Семейный план
5.3

Семейный план

, 1997
Family Plan
США / комедия / 18+
Постер фильма Семейный план
5.3

О фильме

Гарри Хебер спасает летний лагерь от негодяя Джеффри, который мечтает его захватить с целью создать там роскошный курорт, конечно же выгнать оттуда детей, заселить богатеньких отдыхающих и заработать на этом кучу денег.

В ролях

Тревор Морган
Alec Mackenzie
Эмили Проктер
Julie Rubins
Адам Бич
Адам Бич
Лесли Нильсен
Лесли Нильсен
Harry Haber
Гарри Морган
Sol Rubins
Джадж Рейнхолд
Jeffrey Shayes
Eddie Bowz
Matt Nolan
Захари Браун
Eli Mackenzie
Тони Розато
Cliff Haber
Joey Pierson
Nick
Adam Beech
Patrick
Режиссер Фред Гербер
Сценарист Пол Бернбаум
Композитор Ли Холдридж
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 1997
Премьера в мире 1 января 1997
Дата выхода
1 января 1997 США
MPAA PG
Производство Viacom Productions
Другие названия
Family Plan, Acampamento do Barulho, Acampa como puedas, Die verrückte Kanone, Dzieciaki do wzięcia, Family Plan - Un'estate sottosopra, Harry à tout prix, Heirotera den ginetai!, Le roi de la gaffe, Les vacances en folie, Loucura em Campo de Férias, Mr. Balhé, Plan za porodicu, Poplach v skautském tábore, Un campament molt boig, Une famille à l'essai, Семеен план, Семейный план, Сімейний план, Poplach v skautskom tábore

Рейтинг фильма

5.3
Оцените 10 голосов
4.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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