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Киноафиша Фильмы Новый свет Новый свет, 2005: актеры и роли
The New World Новый свет 2005 / США
8.1 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Новый свет, 2005: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Терренс Малик Терренс Малик Terrence Malick
В ролях
Колин Фаррелл Колин Фаррелл Colin Farrell Кристиан Бэйл Кристиан Бэйл Christian Bale Аугуст Шелленберг August Schellenberg Кристофер Пламмер Кристофер Пламмер Christopher Plummer Уэс Стади Wes Studi Ноа Тейлор Ноа Тейлор Noah Taylor Дэвид Тьюлис Дэвид Тьюлис David Thewlis Йорик ван Вагенинген Йорик ван Вагенинген Yorick van Wageningen Джонатан Прайс Джонатан Прайс Jonathan Pryce Рауль Трухильо Рауль Трухильо Raoul Max Trujillo Джон Сэвэдж Джон Сэвэдж John Savage Джейми Харрис Jamie Harris Алекс Райс Alex Rice Бен Чаплин Бен Чаплин Ben Chaplin Бен Мендельсон Бен Мендельсон Ben Mendelsohn Эдди Марсан Эдди Марсан Eddie Marsan К’Орианка Килчер К’Орианка Килчер Q'Orianka Kilcher Майкл Грейес Майкл Грейес Michael Greyeyes Джейк Каррен Джейк Каррен Jake Curran
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