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Скоро в прокате "Развод по-геймерски"
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Новый свет
Новый свет, 2005: актеры и роли
The New World
Новый свет
2005 / США
8.1
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Новый свет, 2005: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Терренс Малик
Terrence Malick
В ролях
Колин Фаррелл
Colin Farrell
Кристиан Бэйл
Christian Bale
Аугуст Шелленберг
August Schellenberg
Кристофер Пламмер
Christopher Plummer
Уэс Стади
Wes Studi
Ноа Тейлор
Noah Taylor
Дэвид Тьюлис
David Thewlis
Йорик ван Вагенинген
Yorick van Wageningen
Джонатан Прайс
Jonathan Pryce
Рауль Трухильо
Raoul Max Trujillo
Джон Сэвэдж
John Savage
Джейми Харрис
Jamie Harris
Алекс Райс
Alex Rice
Бен Чаплин
Ben Chaplin
Бен Мендельсон
Ben Mendelsohn
Эдди Марсан
Eddie Marsan
К’Орианка Килчер
Q'Orianka Kilcher
Майкл Грейес
Michael Greyeyes
Джейк Каррен
Jake Curran
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