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Билле Аугуст
Билле Аугуст
Bille August
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Билле Аугуст
Bille August
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Дата рождения
9 ноября 1948
Возраст
73 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Билле Аугуста
Родился 9 ноября 1948 года. Бреде, Дания.
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Фильмография Билле Аугуста
Счастливчик Пер
драма
2018, Дания
7.0
55 шагов
драма, биография
2017, Бельгия / Германия / США
6.0
Тихое сердце
драма
2014, Дания
7.0
Ночной поезд до Лиссабона
мелодрама, триллер
2013, Швейцария / Португалия
7.0
Жена художника
биография, драма
2011, Дания
5.0
Прощай, Бафана!
исторический, драма, биография
2007, Германия / Франция / Италия / Великобритания / Бельгия / ЮАР / Люксембург
7.0
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драма, триллер
2004, Дания / Великобритания / США
5.0
Отверженные
драма, мелодрама
1998, Великобритания / Германия / США
8.0
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Джеймс Франко сыграет ведущую роль в драме о взрослении «Я, ты»
Это будет фильм о «первозданной красоте, трагичной любви, возрасте невинности и горьких реалиях войны».
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13 июля 2022 14:16
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