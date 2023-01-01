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Прощай, Бафана!
Прощай, Бафана!, 2007: актеры и роли
Goodbye Bafana
Прощай, Бафана!
2007 / Германия / Франция / Италия / Великобритания / Бельгия / ЮАР / Люксембург
7.0
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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Прощай, Бафана!, 2007: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Билле Аугуст
Bille August
В ролях
Джозеф Файнс
Joseph Fiennes
Диана Крюгер
Diane Kruger
Шайло Хендерсон
Мехбуб Бава
Mehboob Bawa
Эдриэн Гэлли
Уоррик Грайер
Патрик Листер
Patrick Lyster
Лесли Монгези
Сизве Мсуту
Терри Фето
Terry Pheto
Деннис Хейсберт
Dennis Haysbert
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