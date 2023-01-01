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Прощай, Бафана! Прощай, Бафана!
Киноафиша Фильмы Прощай, Бафана! Прощай, Бафана!, 2007: актеры и роли
Goodbye Bafana Прощай, Бафана! 2007 / Германия / Франция / Италия / Великобритания / Бельгия / ЮАР / Люксембург
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Прощай, Бафана!, 2007: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Билле Аугуст Билле Аугуст Bille August
В ролях
Джозеф Файнс Джозеф Файнс Joseph Fiennes Диана Крюгер Диана Крюгер Diane Kruger Шайло Хендерсон Мехбуб Бава Mehboob Bawa Эдриэн Гэлли Уоррик Грайер Патрик Листер Patrick Lyster Лесли Монгези Сизве Мсуту Терри Фето Terry Pheto Деннис Хейсберт Деннис Хейсберт Dennis Haysbert
Вызов
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