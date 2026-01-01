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Ю Ён-сок
Yoo Yeon-seok
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Ю Ён-сок
Ю Ён-сок
Yoo Yeon-seok
Дата рождения
11 апреля 1984
Возраст
42 года
Знак зодиака
Овен
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
,
Комедийный актёр
Биография Ю Ён-сок
Родился 11 апреля 1984 года. Сеул, Южная Корея.
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