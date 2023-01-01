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У каждого свое кино У каждого свое кино
Киноафиша Фильмы У каждого свое кино У каждого свое кино, 2007: актеры и роли
Chacun son cinéma У каждого свое кино 2007 / Франция
6.3 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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У каждого свое кино, 2007: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Итан Коэн Итан Коэн Ethan Coen Джоель Коэн Такеши Китано Такеши Китано Takeshi Kitano Вонг Кар-Вай Вонг Кар-Вай Wong Kar-Wai Ларс фон Триер Ларс фон Триер Lars von Trier Вим Вендерс Вим Вендерс Wim Wenders Андрей Кончаловский Андрей Кончаловский Роман Полански Роман Полански Roman Polanski
В ролях
Такеши Китано Такеши Китано Takeshi Kitano Мишель Пикколи Мишель Пикколи Michel Piccoli Сильвия Кристель Сильвия Кристель Sylvia Kristel Джош Бролин Джош Бролин Josh Brolin Жанна Моро Jeanne Moreau Нанни Моретти Нанни Моретти Nanni Moretti Георге Баблуани Дэвид Кроненберг Дэвид Кроненберг David Cronenberg Грант Хеслов Grant Heslov Сара Форестье Сара Форестье Sara Forestier Мишель Лонсдаль Michael Lonsdale Жереми Сегар Каспер Крисченсен Жан-Клод Дрейфус Jean-Claude Dreyfus Жак Франц Клэйтон Джейкобсон Clayton Jacobson Женевьев Лемон Петер Хессе Овергаард Peter Hesse Overgaard Брук Смит Брук Смит Brooke Smith Зинедин Суалем Zinedine Soualem Элиа Сулейман Элиа Сулейман Elia Suleiman Луиза Уильямс Luisa Williams Антуан Шапе Ларс фон Триер Ларс фон Триер Lars von Trier Дени Подалидес Дени Подалидес Denis Podalydès Мишель Вюйермоз Мишель Вюйермоз Michel Vuillermoz Эмили Декьенн Эмили Декьенн Émilie Dequenne
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