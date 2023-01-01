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У каждого свое кино
У каждого свое кино, 2007: актеры и роли
Chacun son cinéma
У каждого свое кино
2007 / Франция
Трейлер
6.3
Оцените
20
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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У каждого свое кино, 2007: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Итан Коэн
Ethan Coen
Джоель Коэн
Такеши Китано
Takeshi Kitano
Вонг Кар-Вай
Wong Kar-Wai
Ларс фон Триер
Lars von Trier
Вим Вендерс
Wim Wenders
Андрей Кончаловский
Роман Полански
Roman Polanski
В ролях
Такеши Китано
Takeshi Kitano
Мишель Пикколи
Michel Piccoli
Сильвия Кристель
Sylvia Kristel
Джош Бролин
Josh Brolin
Жанна Моро
Jeanne Moreau
Нанни Моретти
Nanni Moretti
Георге Баблуани
Дэвид Кроненберг
David Cronenberg
Грант Хеслов
Grant Heslov
Сара Форестье
Sara Forestier
Мишель Лонсдаль
Michael Lonsdale
Жереми Сегар
Каспер Крисченсен
Жан-Клод Дрейфус
Jean-Claude Dreyfus
Жак Франц
Клэйтон Джейкобсон
Clayton Jacobson
Женевьев Лемон
Петер Хессе Овергаард
Peter Hesse Overgaard
Брук Смит
Brooke Smith
Зинедин Суалем
Zinedine Soualem
Элиа Сулейман
Elia Suleiman
Луиза Уильямс
Luisa Williams
Антуан Шапе
Ларс фон Триер
Lars von Trier
Дени Подалидес
Denis Podalydès
Мишель Вюйермоз
Michel Vuillermoz
Эмили Декьенн
Émilie Dequenne
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