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У каждого свое кино
Отзывы о фильме «У каждого свое кино»
Chacun son cinéma
У каждого свое кино
2007 / Франция
Трейлер
6.3
Оцените
20
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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ВАШ_БЕЛЫЙ_ЛЕБЕДЬ_ДЯДЯ_ДАРТ
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Comon, 04/04/2008 - 02:51:58):
Ведь основным приёмом которым пользуются все мэтры (включая и наших Тарковских, и прочих) - приёмчик задействовать, включить мозги зрителя, умного зрителя разумеется.
Нихт. Приемчик называется "Я тут понаснимал, а вы думайте че ето такое". Думать ни об чем - это как двигатель изнашивать на светофоре. ✊
p.s. Правда паузы бывают чисто эстетически красивы.
p.p.s. Интеллектуальное кино - это экранизация учебника по атомной физике. Когда появится тогда и букдет интеллектиуальное кино. ✊ Впрочем я где-то говорил уже про ето.
2 апреля 2015, 12:51
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Много женских слёз, мужские руки между женских ног, две попытки кражи и несколько слепых зрителей... Своеобразная ирония у составителей альманаха.
Убрать бы лишнюю жидкость (Ван Сента оставить, потому что когда проваливаешься в картинку, это оно самое и есть, чудо, которого каждый раз ждешь), а Коэнов, наоборот, добавить, даже настроение другое от просмотра.
Из азиатских авторов почти никто и не понравился: заигрывание со зрителем, штампы и спекуляция на любви к детям.
Запомнился тайванец, Сяосянь кажется, такая зарисовка из жизни милая: играет музыка, настроение праздника, мама и папа молодые, красивая девушка-билетерша...
Китано...красивый сюжет, красивый фильм. Велосипед у мужика угнали, жалко, а он вроде и не расстроился.
Коэны неожиданно тронули, почти до слез, Джош Бролин - прямо в сердце.
Очень бразилец понравился (не были мы ни в каких Каннах...), свежо, солнечно и весело.
Рауль Руис и Линч безупречно абсурдны, это вообще отдельная история, можно пересматривать сто раз.
Триер тоже особняком...глыбища. Дух захватывает.
2 апреля 2015, 12:51
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Нихт. Приемчик называется "Я тут понаснимал, а вы думайте че ето такое". Думать ни об чем - это как двигатель изнашивать на светофоре. ✊
p.s. Правда паузы бывают чисто эстетически красивы.
p.p.s. Интеллектуальное кино - это экранизация учебника по атомной физике. Когда появится тогда и букдет интеллектиуальное кино. ✊ Впрочем я где-то говорил уже про ето.
Убрать бы лишнюю жидкость (Ван Сента оставить, потому что когда проваливаешься в картинку, это оно самое и есть, чудо, которого каждый раз ждешь), а Коэнов, наоборот, добавить, даже настроение другое от просмотра.
Из азиатских авторов почти никто и не понравился: заигрывание со зрителем, штампы и спекуляция на любви к детям.
Запомнился тайванец, Сяосянь кажется, такая зарисовка из жизни милая: играет музыка, настроение праздника, мама и папа молодые, красивая девушка-билетерша...
Китано...красивый сюжет, красивый фильм. Велосипед у мужика угнали, жалко, а он вроде и не расстроился.
Коэны неожиданно тронули, почти до слез, Джош Бролин - прямо в сердце.
Очень бразилец понравился (не были мы ни в каких Каннах...), свежо, солнечно и весело.
Рауль Руис и Линч безупречно абсурдны, это вообще отдельная история, можно пересматривать сто раз.
Триер тоже особняком...глыбища. Дух захватывает.
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