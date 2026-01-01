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Фильмография
Мелани Бернье
Mélanie Bernier
Киноафиша
Персоны
Мелани Бернье
Мелани Бернье
Mélanie Bernier
Дата рождения
5 января 1985
Возраст
41 год
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
Биография Мелани Бернье
Родилась 5 января 1985 года. Грас, Франция.
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Популярные фильмы
7.7
Чистый лист
(2010)
6.7
Нежность
(2012)
6.3
Мои звезды прекрасны
(2009)
Фильмография Мелани Бернье
5.3
Сильный пол
комедия, мелодрама
2025, Франция
5.3
В ловушке
Prisonnière
триллер
2025, Франция
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4.9
От сумы до тюрьмы
Neuilly-Poissy
комедия
2024, Франция
5.9
Мегрэ и таинственная девушка
Maigret
криминал
2022, Франция
Смотреть трейлер
Рецензия
5.5
На самый верх
Tout là-haut
приключения, спорт
2017, Франция
Смотреть трейлер
5.9
Наше будущее
Nos futurs
комедия
2015, Франция
5.7
Холостяки в отрыве
Les gamins
комедия
2013, Франция
Смотреть трейлер
6.3
Решала
Au bonheur des ogres
комедия, драма
2013, Франция / Бельгия / Люксембург
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