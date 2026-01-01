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Мелани Бернье
Мелани Бернье Mélanie Bernier
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Мелани Бернье

Mélanie Bernier

Дата рождения
5 января 1985
Возраст
41 год
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Романтическая актриса

Биография Мелани Бернье

Родилась 5 января 1985 года. Грас, Франция.

Популярные фильмы

Чистый лист 7.7
Чистый лист (2010)
Нежность 6.7
Нежность (2012)
Мои звезды прекрасны 6.3
Мои звезды прекрасны (2009)

Фильмография Мелани Бернье

Сильный пол 5.3
Сильный пол
комедия, мелодрама 2025, Франция
В ловушке 5.3
В ловушке Prisonnière
триллер 2025, Франция
От сумы до тюрьмы 4.9
От сумы до тюрьмы Neuilly-Poissy
комедия 2024, Франция
Мегрэ и таинственная девушка 5.9
Мегрэ и таинственная девушка Maigret
криминал 2022, Франция
Смотреть трейлер Рецензия
На самый верх 5.5
На самый верх Tout là-haut
приключения, спорт 2017, Франция
Смотреть трейлер
Наше будущее 5.9
Наше будущее Nos futurs
комедия 2015, Франция
Холостяки в отрыве 5.7
Холостяки в отрыве Les gamins
комедия 2013, Франция
Смотреть трейлер
Решала 6.3
Решала Au bonheur des ogres
комедия, драма 2013, Франция / Бельгия / Люксембург
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