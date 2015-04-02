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Миллион лет до нашей эры 2
Отзывы о фильме «Миллион лет до нашей эры 2»
Sa Majeste Minor
Миллион лет до нашей эры 2
2007 / Франция / Испания
Трейлер
4.6
Оцените
19
голосов
Рейтинг IMDb: 4
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Scorp
2 апреля 2015, 12:51
✊ ✊ ✊ ✊
не смог до конца досидеть, у меня был культурный шок
неужели продюсеры думали, что фильм окупится???
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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destin
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Любитель смотреть, 11/01/2008 - 12:24:16):
Абсолютно согласен....
А любителям "Петросяна"...могу только посочувствовать...Фильм "Rrrrr!" обладает невероятно тонким и замечательным юмором...но не буду вдаваться в подробности.Совневаюсь конечно что "Мллион лет до нашей эры 2" имеет что то общее, но все равно посмотрю...
метко сказано. Уважаю. И присоединяюсь. Те кто говорит что такие фильмы как МЛН лет до Н.Э. и южный парк г...но,пусть смотрят кривое зеркало... их чувство юиора забрало инопланетное существо известное нам под именем Регина Дубовицкая...ха ха ха
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
destin
2 апреля 2015, 12:51
Хотя вторую часть не смотрел,но говорил именно про первую
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Georgii
2 апреля 2015, 12:51
В принципе,тут все сказали до меня.
Помимо абсолютно тупого сюжета,очень пошлого,кстати,в паре мест,ваще противно смотреть было, могу добавить о гиганском количестве киноляпов .К примеру: 1)Тогда люди жили лет до 40,а в кадре видим стариков. 2)Белоснежные зубы у пары актеров 3)Немыслимые строения,кот возводили якобы руками и т.д.
В зале на выходе плевались даже малолетки,лет по 16! ✊ Теперь буду читать отзывы чаще.Поможем друг другу✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Машко
2 апреля 2015, 12:51
ФИЛЬМ УЖАСНЫЙ!!!! ФУУУУУ!!!!!!!!! ✊ Не СмотрИтЕ!!!!!!!! НЕ СОВЕТУЮ!!!!!!!!!!!✊ ✊ ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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НАСТЕНОЧКА
2 апреля 2015, 12:51
Люди!!!! поклонникам зоофилии этот фильм подойдет)))))))))))
2 апреля 2015, 12:51
0
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Serene
2 апреля 2015, 12:51
я ещё не смотрел кино, но у меня такое ощущение, что люди написавшие все эти негативные отзывы просто не знали на что идут
ожидали увидеть тупую комедию про дикарей, а получили жёсткий арт-хаус
вам вообще имя режиссёра о чём-нибудь говорит???
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Юля Н
2 апреля 2015, 12:51
Только что посмотрела фильм,давно не видела такой гадости,надо было сначала внимательно прочитать отзывы а потом идти тратить деньги на билеты!✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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не смог до конца досидеть, у меня был культурный шок
неужели продюсеры думали, что фильм окупится???
А любителям "Петросяна"...могу только посочувствовать...Фильм "Rrrrr!" обладает невероятно тонким и замечательным юмором...но не буду вдаваться в подробности.Совневаюсь конечно что "Мллион лет до нашей эры 2" имеет что то общее, но все равно посмотрю...
метко сказано. Уважаю. И присоединяюсь. Те кто говорит что такие фильмы как МЛН лет до Н.Э. и южный парк г...но,пусть смотрят кривое зеркало... их чувство юиора забрало инопланетное существо известное нам под именем Регина Дубовицкая...ха ха ха
Помимо абсолютно тупого сюжета,очень пошлого,кстати,в паре мест,ваще противно смотреть было, могу добавить о гиганском количестве киноляпов .К примеру: 1)Тогда люди жили лет до 40,а в кадре видим стариков. 2)Белоснежные зубы у пары актеров 3)Немыслимые строения,кот возводили якобы руками и т.д.
В зале на выходе плевались даже малолетки,лет по 16! ✊ Теперь буду читать отзывы чаще.Поможем друг другу✊
ожидали увидеть тупую комедию про дикарей, а получили жёсткий арт-хаус
вам вообще имя режиссёра о чём-нибудь говорит???
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