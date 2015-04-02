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Миллион лет до нашей эры 2 Миллион лет до нашей эры 2
Киноафиша Фильмы Миллион лет до нашей эры 2 Отзывы о фильме «Миллион лет до нашей эры 2»
Sa Majeste Minor Миллион лет до нашей эры 2 2007 / Франция / Испания
4.6 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 4
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Отзывы о фильме «Миллион лет до нашей эры 2»

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Scorp 2 апреля 2015, 12:51
✊ ✊ ✊ ✊

не смог до конца досидеть, у меня был культурный шок

неужели продюсеры думали, что фильм окупится???
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
destin 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Любитель смотреть, 11/01/2008 - 12:24:16):Абсолютно согласен....

А любителям "Петросяна"...могу только посочувствовать...Фильм "Rrrrr!" обладает невероятно тонким и замечательным юмором...но не буду вдаваться в подробности.Совневаюсь конечно что "Мллион лет до нашей эры 2" имеет что то общее, но все равно посмотрю...

метко сказано. Уважаю. И присоединяюсь. Те кто говорит что такие фильмы как МЛН лет до Н.Э. и южный парк г...но,пусть смотрят кривое зеркало... их чувство юиора забрало инопланетное существо известное нам под именем Регина Дубовицкая...ха ха ха
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
destin 2 апреля 2015, 12:51
Хотя вторую часть не смотрел,но говорил именно про первую
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Georgii 2 апреля 2015, 12:51
В принципе,тут все сказали до меня.

Помимо абсолютно тупого сюжета,очень пошлого,кстати,в паре мест,ваще противно смотреть было, могу добавить о гиганском количестве киноляпов .К примеру: 1)Тогда люди жили лет до 40,а в кадре видим стариков. 2)Белоснежные зубы у пары актеров 3)Немыслимые строения,кот возводили якобы руками и т.д.

В зале на выходе плевались даже малолетки,лет по 16! ✊ Теперь буду читать отзывы чаще.Поможем друг другу✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Машко 2 апреля 2015, 12:51
ФИЛЬМ УЖАСНЫЙ!!!! ФУУУУУ!!!!!!!!! ✊ Не СмотрИтЕ!!!!!!!! НЕ СОВЕТУЮ!!!!!!!!!!!✊ ✊ ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
НАСТЕНОЧКА 2 апреля 2015, 12:51
Люди!!!! поклонникам зоофилии этот фильм подойдет)))))))))))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Serene 2 апреля 2015, 12:51
я ещё не смотрел кино, но у меня такое ощущение, что люди написавшие все эти негативные отзывы просто не знали на что идут

ожидали увидеть тупую комедию про дикарей, а получили жёсткий арт-хаус

вам вообще имя режиссёра о чём-нибудь говорит???
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Юля Н 2 апреля 2015, 12:51
Только что посмотрела фильм,давно не видела такой гадости,надо было сначала внимательно прочитать отзывы а потом идти тратить деньги на билеты!✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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