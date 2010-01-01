Увидимся в сентябре, 2010

Линдси — успешный продюсер рекламных роликов, но, как часто бывает, ее личная жизнь не ладится. За ней ухаживают хорошие ,милые мужчины и даже зовут ее замуж, но она чувствует , что все они — не ее половинка. Только сеансы психоаналитика помогают ей. Без них она как без рук! И вот ее врач заявляет, что уезжает в отпуск на все лето. Увидимся в сентябре — говорит она ей.

Линдси расстроена, но ей в голову приходит гениальная идея — собрать таких же, как она людей с проблемами в личной жизни и устроить сеанс психотерапии. На объявление откликаются самые разные люди и в том числе два разбойника с большими пистолетами, которые решают ограбить всех присутствующих. Ведь, как известно, проблемы бывают только у богатых, и на этом сборище явно будет, чем поживиться.

Так и вышло. Добыча удалась на славу и, связав всех участников сеанса групповой терапии, бандиты удаляются, а жертвы остаются сидеть связанными и решать свои проблемы. И, как ни странно, им это удается. Коллектив настолько сплачивается, что, выйдя на свободу, они, помогают друг другу найти свое счастье.