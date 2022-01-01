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Увидимся в сентябре Увидимся в сентябре
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Увидимся в сентябре, 2010

2010 / США
4.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
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О фильме

Линдси — успешный продюсер рекламных роликов, но, как часто бывает, ее личная жизнь не ладится. За ней ухаживают хорошие ,милые мужчины и даже зовут ее замуж, но она чувствует , что все они — не ее половинка. Только сеансы психоаналитика помогают ей. Без них она как без рук! И вот ее врач заявляет, что уезжает в отпуск на все лето. Увидимся в сентябре — говорит она ей.

Линдси расстроена, но ей в голову приходит гениальная идея — собрать таких же, как она людей с проблемами в личной жизни и устроить сеанс психотерапии. На объявление откликаются самые разные люди и в том числе два разбойника с большими пистолетами, которые решают ограбить всех присутствующих. Ведь, как известно, проблемы бывают только у богатых, и на этом сборище явно будет, чем поживиться.

Так и вышло. Добыча удалась на славу и, связав всех участников сеанса групповой терапии, бандиты удаляются, а жертвы остаются сидеть связанными и решать свои проблемы. И, как ни странно, им это удается. Коллектив настолько сплачивается, что, выйдя на свободу, они, помогают друг другу найти свое счастье.

4.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2010
Возраст 16+
Режиссер
Тамара Туни
В ролях
Джастин Кирк
Джастин Кирк
Эстелла Уоррен
Эстелла Уоррен
Лиза Лапира
Лиза Лапира
Дэвид Эйгенберг
Дэвид Эйгенберг
Сандра Бернхард
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Увидимся в сентябре 3 постера
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Увидимся в сентябре
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Кадры из фильма Все кадры
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