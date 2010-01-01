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Постер фильма Увидимся в сентябре
4.6
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4.6

Увидимся в сентябре

, 2010
See You in September
США / комедия, мелодрама / 18+
Постер фильма Увидимся в сентябре
4.6

О фильме

Линдси — успешный продюсер рекламных роликов, но, как часто бывает, ее личная жизнь не ладится. За ней ухаживают хорошие ,милые мужчины и даже зовут ее замуж, но она чувствует , что все они — не ее половинка. Только сеансы психоаналитика помогают ей. Без них она как без рук! И вот ее врач заявляет, что уезжает в отпуск на все лето. Увидимся в сентябре — говорит она ей.

Линдси расстроена, но ей в голову приходит гениальная идея — собрать таких же, как она людей с проблемами в личной жизни и устроить сеанс психотерапии. На объявление откликаются самые разные люди и в том числе два разбойника с большими пистолетами, которые решают ограбить всех присутствующих. Ведь, как известно, проблемы бывают только у богатых, и на этом сборище явно будет, чем поживиться.

Так и вышло. Добыча удалась на славу и, связав всех участников сеанса групповой терапии, бандиты удаляются, а жертвы остаются сидеть связанными и решать свои проблемы. И, как ни странно, им это удается. Коллектив настолько сплачивается, что, выйдя на свободу, они, помогают друг другу найти свое счастье.

В ролях

Джастин Кирк
Джастин Кирк
A.J.
Эстелла Уоррен
Эстелла Уоррен
Lindsay
Лиза Лапира
Лиза Лапира
Monica
Дэвид Эйгенберг
Дэвид Эйгенберг
Max
Сандра Бернхард
Сандра Бернхард
Charlotte
Maulik Pancholy
Roger
Линдси Крафт
Линдси Крафт
Dagney
Майкл Рисполи
Майкл Рисполи
Terrence
Джеймс МакДэниэл
Lewis
Michael Hyatt
Eve
Режиссер Тамара Тюни
Сценарист Joe Cilibrasi, Jennifer Maloney, Victoria Rinaldi, Whitney Sugarman
Композитор Джефф Кардони
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2010
Премьера в мире 1 января 2010
Дата выхода
1 января 2010 США NR
Бюджет $10 000 000
Производство Steadfast Productions
Другие названия
See You in September, Na shledanou v září, Pót-terápia, Увидимся в сентябре

Рейтинг фильма

4.6
Оцените 10 голосов
4.6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 5 марта 2022

Отзывы о фильме

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