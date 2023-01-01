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Через вселенную Через вселенную
Киноафиша Фильмы Через вселенную Через вселенную, 2007: актеры и роли
Across the Universe Через вселенную 2007 / США
7.2 Оцените
110 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Через вселенную, 2007: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джули Тэймор Julie Taymor
В ролях
Джим Стерджесс Джим Стерджесс Jim Sturgess Эван Рэйчел Вуд Эван Рэйчел Вуд Evan Rachel Wood Джо Андерсон Джо Андерсон Joe Anderson Боно Джо Кокер Joe Cocker Сальма Хайек Сальма Хайек Salma Hayek
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