Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нюрнберг"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Через вселенную
Отзывы о фильме «Через вселенную»
Across the Universe
Через вселенную
2007 / США
Трейлер
7.2
Оцените
110
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Отзывы о фильме «Через вселенную»
Вся информация о фильме
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
foppp
2 апреля 2015, 12:51
peacefrog - ты больной ? Что ты знаешь про "янки" ?
ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ ГОДА !
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
nikkie
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 10/12/2007 - 01:35:57):
Ужаснейший фильм. Блевал пока смотрел. Такой чуши давно не видел. Хуже наверное фильмов и не бывает просто. Испохабили, огламурили всю битловкую музыку!! Такое уродство устроили эти проклятые янки... Сюжетец пошлейший, смотреть ужасно скучно - клиническое американское занудство. В общем дешевый балаган устроили на битловских кост
да вы что????
Во-первых - это мюзикл,и ни о какой реалистичности речь изначально и не шла!!!!!!!!
Во-вторых- музыку не испохабили, а переосмыслили, что не значит плохо, а значит, по-другому!!!!!!!
Новое прочтение, напротив поможет подросткам хотя бы понять, что такое Битлз, они же не знают!!!!!!!!
В-третьих, да, там есть пересечения с The Wall и они очень даже явные!!! Явление называется "интертекстуальность", что в целом даже приветствуется!!!!
Цитата (Dolina, 03/01/2008 - 16:26:30):
Фильм нудный, никакой. Еле досмотрела. Возможно, не только из-за сценария и режиссуры, но отчасти и потому. что как-то ясно понялось во время просмотра, что предлагавшиеся в 1960-хх методы измения мира к лучшему были нелепы и ни к чему не привели. Разрушить что-то, конечно, разрушили, но для того чтобы построить, не хватило чего-то очень важного
В фильме нет ни слова о строительстве государственном!!! Речь только о личностном!!!!!! О попытках найти себя.
Резюмируя, хочу добавить, да, идея не нова, но как сказал какой-то писатель, все сюжеты уже описаны в Библии;) И это не целлулоидная любовь, а метафора!!
Фильм прекрасный, смотреть его очень даже стоит.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
nikkie
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 04/01/2008 - 02:14:48):
Постмодернизм и вся его эта интертекстуальность - это путь к деградации настоящего искусства
ничего подобного! Без исследования того, что было, невозмождно создать ничего нового, то же самое касается БИТЛЗ. Я, в отличие, от вас прекрасно знаю их творчество и мне не нравится в их песнях само звучание - это ж когда было!!!!
Но чтобы говорить, - на будущее. нужно разбираься в предмете, а если гопотетический подросток потом поинтересуется - это уже достижение.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
nikkie
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 04/01/2008 - 17:44:09):
Вывод тут один - Теймор не понимает совсем музыки Битлз... ей похоже и не дано этого постичь... поэтому она и шурует тут как слон в посудной лавке. Музыка Битлз - это чувства, которые Джулии недоступны, она не понимает с чем имеет дело.. для нее Битлз - это нечто вроде АББЫ или Мишеля Леграна. Поэтому вся музыка битловская в ее фильме - это полная мертвечина... обильно политая сахарным сиропом. И всё это вызывает чувство тошноты.
Могу здесь не соглавиться. КАк явление и Абба и Мишель Легран - по своему новатосрки и интересны, безусловно при должном подходе на материале Аббы создать похожий фильм можно, но это будет фильм о другой эпохе. Битлз- просто всем понятно, о чем пойдет речь, если бы были бы the Rolling stones - был бы просо другой фильм, в данном случае язак Битлз - метафора общего языка геров.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
stark
2 апреля 2015, 12:51
)))
Блин, понаписали тут всякой ерунды... Фильм то классный! Однозначно, всем смотреть.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
dari
2 апреля 2015, 12:51
этот фильм нам дорог уже одной только возможностью читать столь замечательные комментарии peacefrog'a...
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Анастаси
2 апреля 2015, 12:51
Фильм потрясающий.. Нечего даже говорить )))) ✊ Понравился очень.. С удовольствием посмотрела бы еще!!
Боно - красавчик!!!!! ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Mistress of Chaos
2 апреля 2015, 12:51
По-моему, отличный фильм! Лёгкий, воздушный, после него еще долго держалось хорошее настроение, а в голове крутилось All You Need Is Love. Не вижу в данном фильме ни легкомысленности, ни примитивности, увольте. Голоса у актеров чистые, играли замечательно. Особенно приятно удивил плавный переход от реалистичных событий к этакой сюрреалистической реальности. Послевкусие нежное. ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
ritik
2 апреля 2015, 12:51
обалденный фильм!!!!!!!!! два раза посмотрела, просто класс))))))✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
В контакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Аватар 5
17 комментариев
Чебурашка
359 комментариев
Лев
8 комментариев
Наркоз
8 комментариев
Бросок Кобры
2 комментария
Драйв
15 комментариев
Сатисфакция
3 комментария
Пила 8
27 комментариев
Шаг вперед 2: улицы
8 комментариев
Грайндхаус
4 комментария
Лига справедливости
5 комментариев
Домовой
17 комментариев
Обсудить новинки кино в чате
В прокате
Премьеры
Онлайн
Праведник
Отзывы
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Рецензия
Отзывы
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Рецензия
Отзывы
2023, США, триллер, боевик, комедия
Свободные отношения
Отзывы
2023, Россия, комедия, мелодрама
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Отзывы
2022, США, анимация, комедия, приключения
Крушение
Рецензия
Отзывы
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Папы против мам
Отзывы
2023, Россия, комедия, семейный
Бешенство
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, триллер
Непослушная
Отзывы
2023, Россия, мелодрама
Рок дог 3: Битва за бит
Отзывы
2022, США / Китай, приключения, анимация, комедия
Снежная королева: Разморозка
Отзывы
2022, Россия, анимация, приключения
Related video
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ ГОДА !
да вы что????
Во-первых - это мюзикл,и ни о какой реалистичности речь изначально и не шла!!!!!!!!
Во-вторых- музыку не испохабили, а переосмыслили, что не значит плохо, а значит, по-другому!!!!!!!
Новое прочтение, напротив поможет подросткам хотя бы понять, что такое Битлз, они же не знают!!!!!!!!
В-третьих, да, там есть пересечения с The Wall и они очень даже явные!!! Явление называется "интертекстуальность", что в целом даже приветствуется!!!!
Цитата (Dolina, 03/01/2008 - 16:26:30):Фильм нудный, никакой. Еле досмотрела. Возможно, не только из-за сценария и режиссуры, но отчасти и потому. что как-то ясно понялось во время просмотра, что предлагавшиеся в 1960-хх методы измения мира к лучшему были нелепы и ни к чему не привели. Разрушить что-то, конечно, разрушили, но для того чтобы построить, не хватило чего-то очень важного
В фильме нет ни слова о строительстве государственном!!! Речь только о личностном!!!!!! О попытках найти себя.
Резюмируя, хочу добавить, да, идея не нова, но как сказал какой-то писатель, все сюжеты уже описаны в Библии;) И это не целлулоидная любовь, а метафора!!
Фильм прекрасный, смотреть его очень даже стоит.
ничего подобного! Без исследования того, что было, невозмождно создать ничего нового, то же самое касается БИТЛЗ. Я, в отличие, от вас прекрасно знаю их творчество и мне не нравится в их песнях само звучание - это ж когда было!!!!
Но чтобы говорить, - на будущее. нужно разбираься в предмете, а если гопотетический подросток потом поинтересуется - это уже достижение.
Могу здесь не соглавиться. КАк явление и Абба и Мишель Легран - по своему новатосрки и интересны, безусловно при должном подходе на материале Аббы создать похожий фильм можно, но это будет фильм о другой эпохе. Битлз- просто всем понятно, о чем пойдет речь, если бы были бы the Rolling stones - был бы просо другой фильм, в данном случае язак Битлз - метафора общего языка геров.
Блин, понаписали тут всякой ерунды... Фильм то классный! Однозначно, всем смотреть.
Боно - красавчик!!!!! ✊ ✊
Авторизация по e-mail