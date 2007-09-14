Menu
7.3 IMDb Rating: 7.3
Across the Universe

Across the Universe

Across the Universe 18+
Country USA
Runtime 2 hours 11 minutes
Production year 2007
Online premiere 29 November 2007
World premiere 14 September 2007
Release date
13 December 2007 Russia WDSSPR 16+
1 November 2007 Australia
13 December 2007 Belarus
7 December 2007 Brazil
28 November 2007 France TP
22 November 2007 Germany
26 September 2007 Ireland
23 November 2007 Italy
13 December 2007 Kazakhstan
15 November 2007 Portugal
14 February 2008 South Korea
4 January 2008 Spain
14 September 2007 USA
13 December 2007 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $45,000,000
Worldwide Gross $29,625,761
Production Revolution Studios, Gross Entertainment, Team Todd
Also known as
Across the Universe, A través del universo, À travers l'univers, Across the Universe - Csak szerelem kell, Across the Universe/Na drugoj strani svijeta, All You Need Is Love, Băng Qua Ngân Hà, Izgubljeni v vesolju, Läbi maailmaruumi, Napříč vesmírem, Naprieč vesmírom, Pāri Visumam, Po drugiej stronie globu, Un cântec străbate lumea, Untitled Julie Taymor Project, Μέχρι την άκρη του κόσμου, Крізь всесвіт, През вселената, Чeрез Вселенную, Через вселенную, アクロス・ザ・ユニバース, 恋爱心曲, 愛是唯一, 爱是唯一, 穿越宇宙, 穿越苍穹, 纵横宇宙
Director
Julie Taymor
Cast
Jim Sturgess
Jim Sturgess
Evan Rachel Wood
Evan Rachel Wood
Joe Anderson
Joe Anderson
Bono
Joe Cocker
Cast and Crew
7.3
7.3 IMDb
Across the Universe - trailer
Across the Universe Trailer
