«Леди Баг и Супер-кот» нагло копируют эти хиты турдизи: нашла 5 признаков плагиата — сходство 10 из 10

Все засмотрели «Анну-детективъ» до дыр, но есть другой сериал: актриса не хуже Никифоровой, а рейтинг 8.4

В Азии обожают «Машу и Медведя» настолько, что у них есть свой похожий мультфильм: вы могли его пропустить, а зря

«Рыцарь Семи Королевств» случайно раскрыл один из главных секретов «Игры престолов»: фанаты верили, но не могли доказать

Целуются все! Но только знаток угадает, кто и в каком фильме – вспомните 6 кинолент СССР по любовным сценам (тест)

Как «цензурили» пошлые сцены в кино 100 лет назад: ломали 4-ю стену до того, как это стало «Дэдпулом» (видео)

«Первый отдел 5» на подходе, а НТВ уже снимает новый хит: тоже «отдел», но на сей раз «Разбойный»

Начались съемки 2-го сезона «Сегуна»: к касту присоединится звезда «Убить Билла» – вот когда ждать премьеру

В самом «пошлом и бездарном» фильме 90-х снялись главные легенды СССР: от сценариста «Дерибасовской» такого не ожидаешь

Свежий российский триллер – №2 после «Ландышей» по популярности: к середине бодро разогнался, а «развязка заинтриговала»