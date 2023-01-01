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Скоро в прокате "Непосредственно Каха. Другой фильм"
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Шаг вперед 2: улицы
Шаг вперед 2: улицы, 2008: актеры и роли
Step Up 2 the Streets
Шаг вперед 2: улицы
2008 / США
Трейлер
7.5
Оцените
108
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
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Трейлеры
Шаг вперед 2: улицы, 2008: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джон М. Чу
Jon Chu
В ролях
Роберт Хоффман
Robert Hoffman
Уилл Кемп
Will Kemp
Бриана Эвиган
Briana Evigan
Телиша Шоу
Тони Девон
Tony Devon
Луис Сальгадо
Luis Salgado
Крис О'Дауд
Chris O'Dowd
Броки
Дженнифер Роуз
Jennifer Rose
Брайан Энтони Уилсон
Brian Anthony Wilson
Патрик Майкл Стрэйндж
Patrick Michael Strange
Адам Дж. Сивэйни
Марк Дж. Паркер
Том Таунсенд
Tom Townsend
Шорти Уэлч
Ченнинг Татум
Channing Tatum
В прокате
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