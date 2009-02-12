«Шопоголик»: Рецензия Киноафиши

Кто самый знаменитый шопоголик на свете? Все любители красивых вещей и распродаж ответят хором - Ребекка Блумвуд. Героиня популярных женских романов, которая работает финансовым журналистом, но при этом давно уже могла бы получить докторскую степень "Транжира года". Да, Ребекка тратит гораздо больше, чем зарабатывает. Но никто и никогда не сможет ее остановить. Особенно если на витрине появляется заветная табличка - "Sale".

В принципе, Бекки не особо беспокоили такие пустяки как неоплаченные счета, пока в ее жизни не появился мужчина. При чем, очень настойчивый мужчина по имени Дерек Смит - сотрудник банка, которому мисс Блумвуд задолжала много много денег. Наш шопоголик оказался перед выбором - или начать зарабатывать больше или всеми правдами и неправдами избегать мистера Смита.

Эту очаровательную героиню придумала англичанка Софи Кинселла. Серия книг о приключениях шопоголика представляет собой типичный образец так называемого "чиклит" - жанра, который является относительно новым течением в женской прозе и раскрывает темы любви, брака, женщины в современном мире. Более 15 миллионов поклонников незадачливой Ребекки рассредоточилось по всему миру - книги издавались в 35 странах. Естественно, такой успех не мог не привлечь внимание кинематографистов. И вот, спустя восемь лет после рождения милашки Бекки, мы наблюдаем ее приключения на большом экране. Надо сказать, что Софи Кинселла невероятно повезло, что на ее книги обратил внимание именно Джерри Брукхаймер. Опытный продюсер и его команда умело распорядились материалом. Ребекка в фильме совершенно не похожа на свой книжный прототип. Это позитивная, обаятельная особа, которая посещает магазины, потому что они дарят ей спокойствие и душевное равновесие. Она искренне любит шопинг, любит красивые вещи и покупает их для себя, а не для того, чтобы произвести на кого-то впечатление. Когда она понимает, что ее долг составляет несколько тысяч долларов, она не ищет богатого мужа, а стремится попасть на работу в модный журнал, чтобы заниматься близким ей по духу делу. Действие фильма было решено перенести в Нью-Йорк, где Ребекка может с головой погружаться в мир моды. Режиссёр фильма П. Дж. Хоган шутит, что Бекки оказалась в шоппинговом раю.

Огромная заслуга в формировании столь яркого образа главной героини принадлежит актрисе Айле Фишер. На ней, без преувеличения, держится весь фильм. Супруга знаменитого комика Саши Барона Коэна с легкостью доказывает, что красивые, сообразительные и обаятельные женщины все же существуют. Ее Ребекка как будто твоя лучшая подруга - немного легкомысленная, но при этом очень живая. У Айлы в фильме замечательные партнеры. Это красавец-мужчина Хью Дэнси, роковая красотка Лесли Бипп, томная редакторша гламурного журнала в исполнении Кристин Скотт Томас, а так же Роберт Стэнтон, Джон Гудман и Джоан Кьюсак. Конечно, будем честными, "Шопоголик" - больше женское кино. И, конечно, не стоит от него ждать невероятных открытий в жанре ромкома. Но, посмотрев его на большом экране, вам покажется, что жизнь стала чуточку светлее.

Бойцова Юлия