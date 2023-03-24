Студия Paramount готовит ремейк «Головокружения» Альфреда Хичкока с Робертом Дауни — младшим

По информации Deadline, студия Paramount приобрела права на создание ремейка классического психологического триллера Альфреда Хичкока «Головокружение» (1958).

Центральной звездой будущего фильма может стать Роберт Дауни — младший, который, по данным журналистов, раздумывает о том, чтобы исполнить главную роль, некогда сыгранную Джеймсом Стюартом. Дауни-младший также выступает продюсером проекта вместе со своей женой Сьюзан Дауни («Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами»), Джоном Дэвисом («Добыча») и Джоном Фоксом («Круиз по джунглям»). Сценарий картины пишет создатель популярных сериалов «Видеть» и «Острые козырьки» Стивен Найт. Разработка ленты была согласована с организацией Hitchcock Estate. Другие детали фильма пока неизвестны.

«Головокружение» повествует о бывшем полицейском Скотти Фергюсоне (Стюарт), страдающем боязнью высоты. После ухода в отставку герой начинает карьеру частного детектива. Однажды к нему обращается его давний знакомый Гэвин Элстер (Том Хелмор) с просьбой проследить за его душевнобольной женой Мэдлен (Ким Новак). Скотти берется за работу и невольно становится участником грандиозного заговора, способного унести множество невинных жизней.

Сценарий оригинального фильма был написан Алеком Коппельем и Сэмюэлем А. Тейлором на основе романа французского творческого тандема Буало-Нарсежак «Из царства мертвых». Картина стала настоящим техническим прорывом для своего времени, поскольку на ее съемках было впервые использовано устройство под названием зум-тележка, которое искажает перспективу, создавая у зрителя чувство дезориентации, чтобы точно передать боязнь высоты главного героя на экране. Примечательно, что выпуском оригинального фильма также занималась студия Paramount.