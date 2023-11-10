Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Ёрген Реэнберг
Jørgen Reenberg
Jørgen Reenberg
Дата рождения
8 ноября 1927
Возраст
96 лет
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
10 ноября 2023
Место рождения
Фредериксберг, Дания
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров
7.1
Европа
(1991)
6.1
Волк на пороге
(1986)
7.1
Европа
Zentropa / Europa
триллер, драма
1991, Дания / Франция / Швеция
6.1
Волк на пороге
Oviri
биография, драма
1986, Дания / Франция
