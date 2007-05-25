Menu
Poster of Alexandra
Poster of Alexandra
Poster of Alexandra
Рейтинги
6.8 IMDb Rating: 6.8
Rate
3 posters
Kinoafisha Films Alexandra

Alexandra

Alexandra 18+
Напомним о выходе в прокат
Country Russia
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2007
World premiere 25 May 2007
Release date
3 June 2007 Russia КароПрокат 12+
22 November 2007 Belarus
26 September 2007 France
22 November 2007 Kazakhstan
30 May 2008 Spain
26 September 2007 USA
22 November 2007 Ukraine
Worldwide Gross $460,139
Production Proline Film, Rézo Productions, Russian Federation of Cinematography
Also known as
Aleksandra, Alexandra, Αλεξάνδρα, Александра, チェチェンへ　アレクサンドラの旅, 亚力山娜, 亞歷珊卓
Director
Alexander Sokurov
Alexander Sokurov
Cast
Galina Vishnevskaya
Raisa Gichayeva
Vasily Shevtsov
Andrei Bogdanov
Andrei Bogdanov
Aleksandr Kladko
Cast and Crew
Film rating

6.8
Rate 10 votes
6.8 IMDb
Place in the rating
Best Russian Films 
