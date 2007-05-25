Country
Russia
Runtime
1 hour 30 minutes
Production year
2007
World premiere
25 May 2007
Release date
|3 June 2007
|Russia
| КароПрокат
|12+
|22 November 2007
|Belarus
|
|
|26 September 2007
|France
|
|
|22 November 2007
|Kazakhstan
|
|
|30 May 2008
|Spain
|
|
|26 September 2007
|USA
|
|
|22 November 2007
|Ukraine
|
|
Worldwide Gross
$460,139
Production
Proline Film, Rézo Productions, Russian Federation of Cinematography
Also known as
Aleksandra, Alexandra, Αλεξάνδρα, Александра, チェチェンへ アレクサンドラの旅, 亚力山娜, 亞歷珊卓