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Александра
Александра, 2007: актеры и роли
Alexandra
Александра
2007 / Россия
6.7
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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Александра, 2007: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Александр Сокуров
Alexander Sokurov
В ролях
Галина Вишневская
Раиса Гичаева
Василий Шевцов
Vasily Shevtsov
Андрей Богданов
Александр Кладько
Aleksandr Kladko
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