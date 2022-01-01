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Александра Александра
Киноафиша Фильмы Александра Александра, 2007: актеры и роли
Alexandra Александра 2007 / Россия
6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Александра, 2007: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Александр Сокуров Александр Сокуров Alexander Sokurov
В ролях
Галина Вишневская Раиса Гичаева Василий Шевцов Vasily Shevtsov Андрей Богданов Александр Кладько Aleksandr Kladko Евгений Ткачук Евгений Ткачук
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