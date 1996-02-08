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Андрей Богданов
Киноафиша
Персоны
Андрей Богданов
Андрей Богданов
Дата рождения
8 февраля 1996
Возраст
29 лет
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Санкт-Петербург, Россия
Популярные фильмы
6.8
Александра
(2007)
0.0
Новая земля
(2025)
0.0
TheatreHD: Норд-Ост
(2023)
Билеты
Фильмография Андрей Богданов
Жанр
Все
Детектив
Драма
Мюзикл
Год
Все
2025
2023
2007
Все
3
Фильмы
2
Сериалы
1
Актер
3
Новая земля
детектив
2025, Россия
TheatreHD: Норд-Ост
мюзикл
2023, Россия
Билеты
6.8
Александра
Alexandra
драма
2007, Россия
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