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4 месяца, 3 недели и 2 дня
4 месяца, 3 недели и 2 дня, 2007: актеры и роли
4 luni, 3 saptamini si 2 zile / 4 Months, 3 Weeks, & 2 Days
4 месяца, 3 недели и 2 дня
2007 / Румыния
6.9
Оцените
18
голосов
Рейтинг IMDb: 7.9
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4 месяца, 3 недели и 2 дня, 2007: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Кристиан Мунджиу
Cristian Mungiu
В ролях
Анамария Маринка
Anamaria Marinca
Лаура Василиу
Laura Vasiliu
Ади Карауляну
Люминта Георгиу
Влад Иванов
Vlad Ivanov
Александру Поточан
Alexandru Potocean
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Переводчик
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