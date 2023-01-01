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Киноафиша Фильмы 4 месяца, 3 недели и 2 дня 4 месяца, 3 недели и 2 дня, 2007: актеры и роли
4 luni, 3 saptamini si 2 zile / 4 Months, 3 Weeks, & 2 Days 4 месяца, 3 недели и 2 дня 2007 / Румыния
6.9 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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4 месяца, 3 недели и 2 дня, 2007: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Кристиан Мунджиу Cristian Mungiu
В ролях
Анамария Маринка Анамария Маринка Anamaria Marinca Лаура Василиу Laura Vasiliu Ади Карауляну Люминта Георгиу Влад Иванов Влад Иванов Vlad Ivanov Александру Поточан Александру Поточан Alexandru Potocean
Переводчик
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