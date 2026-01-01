Оповещения от Киноафиши
Киноафиша
Фильмы
4 месяца, 3 недели и 2 дня
Награды и номинации фильма 4 месяца, 3 недели и 2 дня
Награды и номинации фильма 4 месяца, 3 недели и 2 дня 2007
Каннский кинофестиваль 2007
Золотая пальмовая ветвь
Победитель
Кинематографическая премия Французской национальной системы образования
Победитель
Соревнование
Победитель
Золотой глобус 2008
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
