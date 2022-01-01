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Александру Поточан
Александру Поточан
Alexandru Potocean
О персоне
Фильмография
Александру Поточан
Alexandru Potocean
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Дата рождения
26 апреля 1984
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер
Место рождения
Тимишоара, Румыния
Биография Александру Поточан
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Фильмография Александру Поточан
Безумное кино для взрослых
драма, комедия
2021, Румыния / Хорватия / Чехия / Люксембург
4.0
Монстры
драма, мелодрама
2018, Румыния
0.0
Путь домой
драма
2010, США
7.0
Анаконда 4: Кровавый след
боевик, приключения, ужасы
2009, Румыния / США
3.0
Сказки Золотого века
комедия, исторический
2009, Франция / Румыния
7.0
4 месяца, 3 недели и 2 дня
драма
2007, Румыния
6.0
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