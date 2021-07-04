Луминица Георгиу Luminița Gheorghiu
Киноафиша Персоны Луминица Георгиу

Дата рождения
1 сентября 1949
Возраст
71 год
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
4 июля 2021
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Путешественник

Популярные фильмы

Семья Моромете 8.8
Семья Моромете (1987)
Превыше всего 7.6
Превыше всего (1978)
Браво! 7.6
Браво! (2015)

Фильмография Луминица Георгиу

Жанр
Год
Браво! 7.6
Браво! Aferim!
драма, комедия, вестерн, приключения, исторический 2015, Румыния / Болгария / Чехия / Франция
Поза ребенка 7.3
Поза ребенка Pozitia copilului / Child's Pose
драма 2013, Румыния
4 месяца, 3 недели и 2 дня 7.4
4 месяца, 3 недели и 2 дня 4 luni, 3 saptamini si 2 zile / 4 Months, 3 Weeks, & 2 Days
драма 2007, Румыния
К востоку от Бухареста 7.1
К востоку от Бухареста A fost sau n-a fost?
драма, комедия 2006, Румыния
Код неизвестен 6.9
Код неизвестен Code inconnu: Récit incomplet de divers voyages
драма 2000, Франция / Германия / Румыния
Достать до солнца 6.6
Достать до солнца Campioana
драма, спорт 1990, Канада / Румыния
Семья Моромете 8.8
Семья Моромете Morometii
драма 1987, Румыния
Превыше всего 7.6
Превыше всего Mai presus de orice
документальный 1978, Румыния
