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Завет
Отзывы о фильме «Завет»
Zavet
Завет
2007 / Сербия / Франция
7.5
Оцените
20
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
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Андрей 235
2 апреля 2015, 12:51
"Черная Кошка, Белый Кот" и "Жизнь - Чудо" - слабенькие фильмы!
да уж... напишите просто что вам они не нравятся. будет честнее и правильнее.
2 апреля 2015, 12:51
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Татьяна Белова
21 марта 2022, 17:31
Черная кошка белый кот. Сильнейший фильм в меру трагичен и в меру комичен. Четко воспроизводит авантюрный менталитет балканских цыган. Обожаю этот фильм. Так же как и фильм Завет.
21 марта 2022, 17:31
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да уж... напишите просто что вам они не нравятся. будет честнее и правильнее.
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