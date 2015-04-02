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Завет Завет
Киноафиша Фильмы Завет Отзывы о фильме «Завет»
Zavet Завет 2007 / Сербия / Франция
7.5 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Отзывы о фильме «Завет»

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Андрей 235 2 апреля 2015, 12:51
"Черная Кошка, Белый Кот" и "Жизнь - Чудо" - слабенькие фильмы!

да уж... напишите просто что вам они не нравятся. будет честнее и правильнее.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Татьяна Белова 21 марта 2022, 17:31
Черная кошка белый кот. Сильнейший фильм в меру трагичен и в меру комичен. Четко воспроизводит авантюрный менталитет балканских цыган. Обожаю этот фильм. Так же как и фильм Завет.
21 марта 2022, 17:31 Ответить
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