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Бэтмен: начало Бэтмен: начало
Киноафиша Фильмы Бэтмен: начало Бэтмен: начало, 2005: актеры и роли
Batman Begins Бэтмен: начало 2005 / США
8.0 Оцените
33 голоса Рейтинг IMDb: 8.2
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Бэтмен: начало, 2005: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Кристофер Нолан Кристофер Нолан Christopher Nolan
В ролях
Кристиан Бэйл Кристиан Бэйл Christian Bale Майкл Кейн Майкл Кейн Michael Caine Лиам Нисон Лиам Нисон Liam Neeson Морган Фриман Морган Фриман Morgan Freeman Гэри Олдман Гэри Олдман Gary Oldman Кен Ватанабе Кен Ватанабе Ken Watanabe Кэти Холмс Кэти Холмс Katie Holmes Киллиан Мерфи Киллиан Мерфи Cillian Murphy Том Уилкинсон Том Уилкинсон Tom Wilkinson Рутгер Хауэр Рутгер Хауэр Rutger Hauer Сара Стюарт Сара Стюарт Sara Stewart Ричард Брэйк Ричард Брэйк Richard Brake Гас Льюис Gus Lewis Эмма Локхарт Emma Lockhart Лайнас Роуч Лайнас Роуч Linus Roache
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