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Бэтмен: начало
Бэтмен: начало, 2005: актеры и роли
Batman Begins
Бэтмен: начало
2005 / США
Трейлер
8.0
Оцените
33
голоса
Рейтинг IMDb: 8.2
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Бэтмен: начало, 2005: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Кристофер Нолан
Christopher Nolan
В ролях
Кристиан Бэйл
Christian Bale
Майкл Кейн
Michael Caine
Лиам Нисон
Liam Neeson
Морган Фриман
Morgan Freeman
Гэри Олдман
Gary Oldman
Кен Ватанабе
Ken Watanabe
Кэти Холмс
Katie Holmes
Киллиан Мерфи
Cillian Murphy
Том Уилкинсон
Tom Wilkinson
Рутгер Хауэр
Rutger Hauer
Сара Стюарт
Sara Stewart
Ричард Брэйк
Richard Brake
Гас Льюис
Gus Lewis
Эмма Локхарт
Emma Lockhart
Лайнас Роуч
Linus Roache
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