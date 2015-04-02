Наша рецензия

Кристофер Нолан, кажется, нисколько не изменил своим художественным принципам, заявленным в «Помни…» и «Бессоннице». Его Batman Begins равно отличается от готических фантазий Тима Бёртона и экспрессионистско-психоаналитической феерии Джоэла Шумахера; это метафизический тест, тезис, шедевр, выпускная работа – но выпускающая одновременно в свет и во тьму – потерянного поколения, утратившего память и сновидения и ныне мечтающего об исцелении и ренессансе. Рассказывая предысторию знаменитого…