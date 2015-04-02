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Бэтмен: начало Бэтмен: начало
Киноафиша Фильмы Бэтмен: начало Отзывы о фильме «Бэтмен: начало»
Batman Begins Бэтмен: начало 2005 / США
8.0 Оцените
33 голоса Рейтинг IMDb: 8.2
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Отзывы о фильме «Бэтмен: начало»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Кристофер Нолан, кажется, нисколько не изменил своим художественным принципам, заявленным в «Помни…» и «Бессоннице». Его Batman Begins равно отличается от готических фантазий Тима Бёртона и экспрессионистско-психоаналитической феерии Джоэла Шумахера; это метафизический тест, тезис, шедевр, выпускная работа – но выпускающая одновременно в свет и во тьму – потерянного поколения, утратившего память и сновидения и ныне мечтающего об исцелении и ренессансе. Рассказывая предысторию знаменитого…

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vachovsky 2 апреля 2015, 12:51
Значит в париже 15 старт, а блин у нас 16?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Тириэль 2 апреля 2015, 12:51
✊ Н-да... А я думала, что хуже Бэтмана и Робина уже быть не может... Оказалось, может... ✊ ✊ Там хотя бы был лысый Шварценеггер, выкрашеный серебряной краской... (Как его увидела первый раз - смеялась полчаса).

И главное, вроде бы теоретически фильм неплохой - а с души воротит.

Ну ладно, то что мне Кристиан Бейл не нравится и мне его хочется убить через пять секунд после появления на экране - это дело моего личного вкуса. Но все остальное!

✊ Эти бредовые рассуждения о справедливости, мести и страхе! Эта теория заговора идиотская! Эти китайцы! Боже ж мой!

Критики пишут, что фильм, дескать, реалистичный. И зачем, спрашивается, реализм в экранизации комикса? Это же не тот жанр! И где там реализм? Эти ниндзя невнятные, что ли реализм?

Нет, конечно интересные и захватывающие моменты есть. Вторая половина фильма очень даже хороша. Но в целом идиотизм какой-то. 😓 😓 😓

Короче, режиссера - на мыло!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Страх 2 апреля 2015, 12:51
Мне лично этот фильм очень понравился. Затягивает с певого кадра. Как мне думается,режиссёр пытался отобразить главную тему Бэтмена-это потеря им родителей и восстановление справедливости,причём не в форме мести,что лишь увеличивает силу зла.Также заметил бы то,как показываетс линия жизни Брюса Уэйна.По ходу сюжета мы видим как он становится тем,кем он стал.Сначал это обычный ребёнок со своими страхами,после смерти родителей-обычный мститель,затем заблудший человек,который сбежал от самого себя,ну а в конце борец со злом. Игра актёров просто великолепна,как раз не супер звёзды создают ощущение реальности и действительности происходящего. А Манхеттен прямо-таки Готэм. Вообщем фильм супер и не такой простой как может показаться некоторым с первого взгляда.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Андрей 26 марта 2020, 20:18
Оценка
как-то так получилось, что я его не смотрел...
и первых Бэтменов смотрел и последних, а этот фильм нет!
хороший фильм! шикарный состав актёров, интересный сюжет!
9 баллов из 10ти!
26 марта 2020, 20:18 Ответить
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