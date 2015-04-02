Кристофер Нолан, кажется, нисколько не изменил своим художественным принципам, заявленным в «Помни…» и «Бессоннице». Его Batman Begins равно отличается от готических фантазий Тима Бёртона и экспрессионистско-психоаналитической феерии Джоэла Шумахера; это метафизический тест, тезис, шедевр, выпускная работа – но выпускающая одновременно в свет и во тьму – потерянного поколения, утратившего память и сновидения и ныне мечтающего об исцелении и ренессансе. Рассказывая предысторию знаменитого…
И главное, вроде бы теоретически фильм неплохой - а с души воротит.
Ну ладно, то что мне Кристиан Бейл не нравится и мне его хочется убить через пять секунд после появления на экране - это дело моего личного вкуса. Но все остальное!
✊ Эти бредовые рассуждения о справедливости, мести и страхе! Эта теория заговора идиотская! Эти китайцы! Боже ж мой!
Критики пишут, что фильм, дескать, реалистичный. И зачем, спрашивается, реализм в экранизации комикса? Это же не тот жанр! И где там реализм? Эти ниндзя невнятные, что ли реализм?
Нет, конечно интересные и захватывающие моменты есть. Вторая половина фильма очень даже хороша. Но в целом идиотизм какой-то. 😓 😓 😓
Короче, режиссера - на мыло!
и первых Бэтменов смотрел и последних, а этот фильм нет!
хороший фильм! шикарный состав актёров, интересный сюжет!
9 баллов из 10ти!
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