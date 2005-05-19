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Птицы 2: Путешествие на край света Птицы 2: Путешествие на край света
Киноафиша Фильмы Птицы 2: Путешествие на край света
La Marche de l'empereur / The Emperor's Journey

Птицы 2: Путешествие на край света, 2005

2005 / Франция
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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О фильме

Эпическая история путешествия пингвинов: сотни миль через Антарктические льды в героической борьбе за выживание.

Новый шедевр от создателей фильма "Птицы". На этот раз с небес мы спустимся на бескрайные льды Антарктики, где стая Императорских пингвинов совершает свое ежегодное путешествие через континент, которое становится главным событием в жизни каждого пингвина. Мы увидим весь Путь Императора: от рождения до смерти, от знакомства до любви, от комедии до трагедии, от моментов счастья до жесточайшей борьбы за выживание.

5.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2005
Премьера в России 19 мая 2005
Премьера в мире 19 мая 2005
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Люк Жаке
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Птицы 2: Путешествие на край света 1 постер
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