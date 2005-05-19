Птицы 2: Путешествие на край света, 2005

Эпическая история путешествия пингвинов: сотни миль через Антарктические льды в героической борьбе за выживание.

Новый шедевр от создателей фильма "Птицы". На этот раз с небес мы спустимся на бескрайные льды Антарктики, где стая Императорских пингвинов совершает свое ежегодное путешествие через континент, которое становится главным событием в жизни каждого пингвина. Мы увидим весь Путь Императора: от рождения до смерти, от знакомства до любви, от комедии до трагедии, от моментов счастья до жесточайшей борьбы за выживание.